العروسة الجديدة تنور حياة عبدالكريم الحمدي

صحيفة الخليج الإلكترونية رزق يوم اﻷستاذ عبدالكريم بن عوده بن مقضي الحمدي مجير إدارة التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بمحافظة ينبع بمولودة جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها ونسأل الله أن يجعلها من الذرية الصالحة ، ومن حفظة كتابه الكريم . بورك لك في الموهوبة ، وشكرت الواهب وبلغت رشدها، ورزقت برها. وتلقى ” الحمدي ” التهاني من جميع اﻷهل واﻷقاريظب و الزملاء واﻷصدقاء و صحيفة الخليج اﻹلكترونية تبارك للأستاذ “عبدالكريم” المولودة وجعلها الله قرة لعين والديها .. ألف مبروك.

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