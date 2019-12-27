شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية «الراجحي الإنسانية».. «وقف الخليج 365 الخيري» يختتم مشروع تأهيل طلاب الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذ وقف الخليج 365 الخيري، أمس الخميس 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م اللقاء الختامي لمشروع تأهيل طلاب الإعلام في الصحافة الإلكترونية الذي استمر تنفيذه لمدة تسعة أشهر بدأت في 1/3/2019م وحتى 31/11/2019م.

تخلل المشروع العديد من البرامج التدريبية موزعة على الجانب النظري والجانب التطبيقي، حيث تم تنفيذ سبعة عشر برنامجا تدريبيا موزعا ما بين دورات وورش عمل ومحاضرات ولقاءات، إضافة إلى برامج تطبيقية بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني ومهاراته ووسائله.

شارك في المشروع أكثر من خمسين طالبا وطالبة من كليات الإعلام في الجامعات الحكومية.

وفي ختام المشروع، سلم المدير العام لصحيفة “الخليج 365” الأستاذ خالد العريدي، شهادات الحضور والتخرج إلى طلاب الدورة‎ التدريبية.

يذكر أن هذا المشروع يعد واحدا من المشاريع التدريبية الإعلامية الذي ينفذها وقف الخليج 365 الخيري برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية وهناك العديد من المشاريع التدريبية في مجال الإعلام الإلكتروني يستهدف الوقف من خلالها الشباب السعودي في الجامعات إضافة إلى العاملين في الجهات الخيرية جاري الترتيب لتنفيذها خلال العام المقبل 2020م، بالتنسيق مع الجهات المانحة والجهات ذات العلاقة بالجانب الإعلامي.

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أهم أهداف المشروع:

– المساهمة في إعداد طلاب الإعلام لسوق العمل.

– المساهمة في التوجيه الجيد لإثراء الإعلام الإيجابي.

– تجسيد الشراكة العملية بين القطاع غير الربحي والجامعات من خلال التدريب والتعاون المشترك.