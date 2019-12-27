شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الوقود في يناير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حافظت أسعار الوقود لشهر يناير على مستواها مقارنة بشهر ديسمبر الجاري، حيث استقر سعر ليتر البنزين سوبر (98) عند 2.24 درهم، وسعر بنزين خصوصي (95) عند 2.12 درهم، وسعر بنزين إي بلس (91) عند 2.05 درهم.
واستقر سعر لتر الديزل عند 2.38 درهم .
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