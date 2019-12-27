شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفاق» ترتهن لأردوغان وتطلب رسمياً قوات تركية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

تسببت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا في إثارة بلبلة في تونس بسبب مزاعم عن اصطفاف تونس لمصلحة أحد الأطراف المتنازعة في ليبيا.

وبعد زيارته المثيرة للجدل وغير المعلنة يوم الاربعاء الى تونس مصحوباً بوزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين، صرح الرئيس التركي في أنقرة بأنه على اتفاق مع تونس لدعم حكومة فائز السراج بجانب الاستعداد لإرسال قوات إلى ليبيا.

وقد ترافق ذلك مع تصريحات وزير داخلية الوفاق في تونس خلال مؤتمر صحفي حول وجود تحالف يضم تركيا وتونس والجزائر وحكومة الوفاق من بين مهامه الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة شمال إفريقيا.

وقد أثارت هذه التصريحات الخطيرة اعتراضات كبرى في تونس الخميس ودفعت الى ظهور تكهنات بتوريط البلاد في حرب على البلد الجار انطلاقاً من أراضيها والانحياز الى أحد طرفي النزاع.

وأدى هذا الى موجة انتقادات للرئيس قيس سعيد.

وقد سارعت رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان رسمي ينفي تلك التصريحات، مشيرة إلى أن «تونس لن تقبل بأن تكون عضواً في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبداً أن يكون أي شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها».

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كما جاء في البيان «إن رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف».

وفي نفس السياق أعلنت عدة منظمات وطنية وأحزاب سياسية معارضتها لتوريط تونس في حرب قذرة في ليبيا كما نددت بزيارة الرئيس التركي غير المعلنة الى البلاد، فيما يتوقع أن يشهد البرلمان جلسات ساخنة بسبب هذه الأزمة.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي في تونس بأن تراعي السياسة الخارجية التونسية المصلحة العليا للبلاد ورفض التورط ضمن الأحلاف الدولية «المشبوهة».وأوضح الاتحاد في بيان له أن دول الجوار أولى بالوساطة لوقف هذه الحرب القذرة ويدعو إلى التنسيق معها للمساعدة على إيجاد حل ليبي لإنهاء الاقتتال.

ودعا السلطات في تونس لرفع حالة اليقظة والحذر، للحيلولة دون تحويل تونس إلى ممر للأسلحة ومعبر للدواعش نحو ليبيا أو تكون ملاذاً لهم.

وهناك مخاوف من أن يؤدي تصاعد النزاع في ليبيا الى مخاوف من تسرب الإرهاب واستقطاب المرتزقة على الحدود المشتركة مع ليبيا الممتدة على نحو 500 كيلومتر بما يشكل خطراً محدقاً بالبلاد.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن كل المؤشرات تشير إلى أن زيارة أردوغان الى تونس كانت تندرج ضمن تصعيد الحرب ضمن الفرقاء الليبيين، مشيرة إلى أن أي تدخل عسكري في الشؤون الداخلية للشعوب يعد عملاً اجرامياً.

كما أصدرت كل من «حركة الشعب» و«الحزب الحر الدستوري» و«حزب العمال» و«حركة مشروع تونس» وشخصيات سياسية بيانات منددة بزيارة الرئيس التركي غير المعلنة وبزج تونس في الصراع الداخلي الليبي.