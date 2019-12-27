شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يشهر الاستقالة بوجه «الأحزاب الفاسدة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أغلق متظاهرون عراقيون أمس الخميس، طرقاً بعضها بإطارات سيارات مشتعلة في بغداد ومدن جنوبي العراق، وسط احتجاجات غاضبة ضد القادة السياسيين ومرشحي «الأحزاب الفاسدة»، فيما رحب المتظاهرون بقرار الرئيس برهم صالح بعدم تكليف ما سموه «أسعد الإيراني» (محافظ البصرة أسعد العيداني) بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتصاعدت سحب الدخان خلال ساعات الليل في سماء مدن بينها البصرة والناصرية والديوانية، وعلى امتداد طرق رئيسية وجسور تقطع نهر الفرات.

وفي الصباح رُفعت الحواجز عن بعض الطرق بعد ساعات من قطعها لإعاقة وصول الموظفين إلى مواقع عملهم، بينها طريق يؤدي إلى ميناء أم قصر في أقصى جنوبي العراق، ويستخدم للاستيراد بصورة رئيسية.

وسببت هذه الإغلاقات اختناقات مرورية وشللاً على طرق رئيسية داخل وخارج عدد كبير من المدن، كما هو الحال في العاصمة بغداد التي تعد ثاني أكبر العواصم العربية من حيث عدد السكان. وقد شهدت بغداد، صباح أمس، إغلاق طريقين رئيسيين.

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وقال مصدر أمني إن «زخماً مرورياً حصل في بعض المناطق في بغداد، حيث امتدت طوابير السيارات لمسافات طويلة». وأضاف أن «ذلك جاء بعد إغلاق طريق محمد القاسم وطريق معسكر الرشيد من قبل المتظاهرين صباح أمس لساعة واحدة».

ففي الناصرية أحرق متظاهرون مجدداً، مبنى المحافظة الذي تعرض للحرق خلال الأيام الماضية، في حين تشهد المدينة احتجاجات منذ ثلاثة أشهر، كما قطعوا طرقاً وجسوراً مهمة هناك.

وفي الديوانية، أحرق متظاهرون غاضبون مقراً جديداً لأحد الفصائل المسلحة الموالية لإيران واستمروا في قطع طريق رئيسي يربط المدينة بمدن أخرى جنوبي العراق. وقال مصدر أمني إن «متظاهرين غاضبين قطعوا، صباح أمس، طريق الديوانية النجف عبر حرق الإطارات، مشيراً إلى أن المتظاهرين وأغلبيتهم من الشباب اتخذوا خطوات تصعيدية على خلفية التطورات السياسية الأخيرة».

وهتف محتجون في مدينة الكوت، خلال تظاهرة حاشدة، أمس، وسط المدينة الجنوبية: «نرفض أسعد الإيراني». وقال المتظاهر ستار جبار البالغ 25 عاماً، متحدثاً من الناصرية، إن «الحكومة رهينة الأحزاب الفاسدة والطائفية»، وتابع: «سنواصل الاحتجاجات» حتى تحقيق مطالبنا.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، على ضرورة أن تتوفر سبع صفات في رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة بينها أن يحظى بالقبول والشعبية.

وقال الحكيم في تغريدة له على «تويتر»، إن «الاستقلالية والنزاهة والولاء للعراق، وأن يكون غير جدلي ولم يرتكب جرماً بحق الشعب، فضلاً عن أن يحظى بالقبول والشعبية، وأن يمتلك برنامجاً حكومياً واعداً.. صفات يجب أن تتوفر في شخص رئيس الحكومة الانتقالية القادمة».