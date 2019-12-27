ديـاب يبحـث بالأسمـاء والحقـائـب لإرضـاء الحـراك اللبنـاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- ”الخليج 365”:

واصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، مشاورات التشكيل وسط التأكيد بأن المخاض بدأ، وولادة الحكومة ستحصل مع مطلع السنة المقبلة، على أبعد تقدير، بعدما انتقل البحث من هيكلية الحكومة التي ستكون عشرينية على الأغلب، مع دمج بعض الوزارات، إلى البحث بالأسماء والحقائب من أجل إرضاء أكبر طيف من السياسيين، وعلى الأخص نشطاء الحراك اللبناني، فيما سأل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أن يحمي الله لبنان من شياطين السياسة، وتجار المواقف.

فقد واصل دياب مشاوراته مع كل المكونات، حتى التي لم تسمّه، للوقوف عند رأيها، وانتقل إلى البحث بالأسماء والحقائب، والتفتيش عن وزراء جدد من أهل الاختصاص، والكفاءة، ونظافة الكف، حتى لو جاءت التسمية من بعض الكتل بغية سحب فتيل الاحتجاج عليه، ولإرضاء المنتفضين ضد الطبقة السياسية، ولتوفير الغطاء النيابي والسياسي للحكومة من جهة ثانية، حيث طرحت في البورصة أسماء الوزيرين الأسبقين زياد بارود، ودميانوس قطار، ونقيبة المحامين السابقة آمال حداد، واللواء المتقاعد لبيب أبو عرم، والدكتورة الجامعية نجاة صليبا، والخبير الاقتصادي غازي وزني، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني العماني شادي مسعد، في وقت قالت مصادر متابعة أن التشكيلة باتت شبه جاهزة، وأن الجو إيجابي، لكن النقاش لا يزال يحتاج لبت بعض الحقائب، والأسماء، وسط جهد لأن تكون ولادة الحكومة قبل رأس السنة، أو في الأسبوع الأول من السنة، المقبلة كحد أقصى.

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وكان الرئيس دياب، التقى، امس الأول، وفداً مصغراً من ملتقى «عطاء وحوار بلا حدود»، ضم أحد عشر عضواً، حيث نقل الوفد عن دياب تحديده خصائص للحكومة بمعايير توحي بالثقة لجهة أن تكون حكومة مصغرة متجانسة من اختصاصيين مستقلين، وغير حزبيين، خصوصاً في الوزارات الحساسة، بعيدة عن التجاذبات والفئوية السياسية والحزبية، مع إعطاء حيز كبير وواسع لمشاركة الشباب، والمرأة، والتأكيد على تشكيل فرق عمل لضمان تشكيل الحكومة بسرعة، وليس بتسرع، وعلى استمرارية وجهوزية الانتفاضة لتبقى قادرة على ممارسة الضغط وتصويب الأمور، مؤكداً أن الأهم هي الثقة واستعادتها، مع الحرص الشديد على حق المعارضة في ممارسة دورها.

إلى ذلك، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في ذكرى اغتيال الوزير السابق محمد شطح، على أن «شطح قوة الاعتدال والحوار في زمن الانقسام والتطرف، وعنوان الوفاء والإقدام والشجاعة في الأيام الصعبة»، مشيراً إلى «إننا نفتقد حكمته، ورؤيته، وصدق مواقفه، وعقله الذي أنار دروبنا سنوات طويلة. أسأل الله في ذكراه أن يحمي لبنان من شياطين السياسة وتجار المواقف».

قضائياً، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول، بالإنابة، فادي صوان، امس، قرارين اتهاميين أحال بموجبهما خمسة متهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بجرائم إرهابية، حيث اتهم في القرار الأول اللبناني عبد الحميد جيدا، وثلاثة من رفاقه بجرم المشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في أحداث جبل محسن - باب التبانة في طرابلس، واتهم في القرار الثاني السوري خالد إبراهيم مصطفى بجرم الانتماء إلى تنظيم «داعش»، والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري، والتواصل مع أشخاص في «إسرائيل».