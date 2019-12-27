الـرحــلات الأدبيـة.. قصــائــد الجغــرافييـــن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرحلات قصائد الجغرافيين، وحكايات حبهم المعلنة في خريطة العالم، حكايات تجمع بين السرد والتأملات الذاتية والذكريات؛ لذلك جاءت كل رحلة من رحلات هذا الكتاب مختلفة في سياقها، وطريقة ومسار السرد فيها عن غيرها، بحكم اختلاف المدخل إليها.

في كتاب «حكايات على خارطة السفر»، الصادر عن الدار العربية للعلوم في 416 صفحة، يقدم د. محمد بن إبراهيم الدغيري مشاهدات لسائح أدهشه ما شاهده فاستفز قلمه ليصوغ تلك الحكايات المتناثرة على الخريطة، تلك التجليات التي يأمل الكاتب/الراوي أن يكون نقل شيئاً منها إلى قلوب القرّاء، وزرع في نفوسهم شيئاً من الشعور الذي عاشه، وهو ينتقل من دولة إلى أخرى، ومن مطار إلى آخر، حاملاً أوراقاً، وحقيبة صغيرة، وكثيراً من التوق إلى المعرفة وحب الاطلاع، وانفتاحاً واسعاً على الناس والحضارات والثقافات المختلفة.

يضم كتاب «حكايات على خارطة السفر» مشاهدات وانطباعات الكاتب أثناء السفر إلى عدد من الدول الغربية والآسيوية والإفريقية، والعربية، وغيرها من دول العالم الواسع نذكر منها: «مينسك»، «لوانغ برابانغ»، «جرش»، «إنجلترا»، «دَكّا»، «ريغا»، «سنغافورة»، «سيريلانكا»، «بحيرة فكتوريا»، «كمبوديا»، «كوبنهاجن»، «ماكاو»، «السويد»، «أوزباكستان»، وغيرها.