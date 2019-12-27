ملكة بريطانيا معجبة باحتجاجات الشباب لحماية المناخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فرانز تيمرمانس، ما وصفها بأنها «رسالة حب» لبريطانيا، أعرب فيها عن حزنه لقرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أنه سيكون دائماً بإمكانها العودة، معتبراً أن «بريكست» هو خطأ رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون الذي دعا إلى استفتاء الانفصال قبل ثلاث سنوات، وذلك في وقت أعربت فيه الملكة إليزابيث الثانية عن إعجابها بالاحتجاجات التي قام بها مئات آلاف الشباب حول العالم من أجل حماية المناخ.

وقال تيمرمانس في عدد من صحيفة «ذي جارديان»: «أعرفكم الآن. وأحبكم لنفسكم ولما أعطيتموني إياه. أنا كعاشق قديم. أعرف نقاط قوتكم وضعفكم». وأضاف في الخطاب تحت عنوان: «رسالة حبّي إلى بريطانيا: لا يمكن أبداً قطع العلاقات العائلية. قررتم الخروج. يفطر ذلك قلبي. لكن أحترم القرار». وختم السياسي الهولندي رسالته بالقول: «سنبقى وسيكون مرحباً بكم على الدوام للعودة».

وكتب تيمرمانس أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أخطأ في قراره الدعوة إلى استفتاء 2016 على عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي.

وكتب: «هل كان من الضروري فرض هذه المسألة؟ لكنك قمت بذلك. هذا أمر مؤسف وأعتقد أنه يضر بك».

Advertisements

ويستبعد تماماً تقريباً تراجع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن قراره إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل، خاصة بعدما فاز الأخير بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر على وقع تعهده «إنجاز بريكست» بعد أكثر من ثلاث سنوات من التردد والتأجيل. وصوت 52% من البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل 48% في استفتاء عام 2016.

في سياق آخر، أبدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، إعجابها بالاحتجاجات التي نفذها مئات الآلاف من الشباب حول العالم من أجل توفير مزيد من سبل حماية المناخ في هذا العام. وقالت الملكة (93 عاماً) التي عاصرت الحرب العالمية الثانية وهي في سن المراهقة، في خطابها بمناسبة عيد الميلاد: «ربما تختلف التحديات التي يواجهها كثيرون اليوم، عن التحديات التي واجهها جيلي، لكنني معجبة بأن جيلاً جديداً يبذل الجهد على نحو مشابه من الجدية من أجل مطالب مثل حماية بيئتنا أو مناخنا». وتحتفل الملكة بعيد الميلاد، وفقاً للتقاليد البريطانية، مع عائلتها في مقرها الريفي في ساندرينجهام.

يذكر أن الشابة السويدية جريتا تونبرج، هي صاحبة مبادرة حركة «أيام جمع من أجل المستقبل» الدولية المعنية بحماية المناخ، وكانت قامت باحتجاج أمام مقر البرلمان في بلادها في أغسطس/آب الماضي، لحث ساسة السويد على القيام بدور أقوى في مواجهة التغير المناخي.

ويتظاهر آلاف في الوقت الراهن بشكل منتظم، من أجل حماية المناخ في أنحاء العالم. (أ ف ب، د ب أ)