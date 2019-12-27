الجيش الليبي يسيطر على معسكر «تكبالي» بعد دحر «الوفاق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر الجيش الليبي، أمس الخميس، على معسكر «تكبالي» بالكامل، الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، بعد دحر ميليشيات ما تسمى «حكومة الوفاق»، كما تقدم الجيش في محوري «الخلة» و«مشروع الهضبة»، بعد تقهقر وانهيار الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء.

يأتي ذلك بعد ساعات، من إحكام السيطرة على حي الزهور الاستراتيجي جنوب طرابلس. وتعتبر هذه النقاط، الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، بينما تستمر الاشتباكات في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء، حيث شنّ الجيش غارات على مواقع وتمركزات قوات «الوفاق».

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف صباح أمس، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق، كما شنّ سلسلة ضربات جوية دقيقة على مواقع الميليشيات المتمركزة بالقرب من خزانات القرضابية القريبة من سرت.

Advertisements

وأعلن الجيش تقدم وحداته في المحورين الاستراتيجيين، عين زارة غرب طرابلس وصلاح الدين جنوبي العاصمة، وذلك بعد تأكيد آمر منطقة الزاوية العسكرية اللواء محمد أطحيش انتهاء المهلة التي منحتها القيادة العامة للجيش الليبي لميليشيات مصراتة بالانسحاب من مدينتي طرابلس وسرت. واستخدم قادة الميليشيات أهالي وشباب مصراتة دروعاً بشرية حتى لا يقوم الجيش الليبي بقصف المدينة بعد انتهاء المهلة منتصف ليل الأربعاء، حسبما أبلغت مصادر خاصة «العين الإخبارية»، وأفادت المصادر بأن قادة الميليشيات طالبوا الأهالي بالخروج للشوارع للاحتفال وإطلاق الألعاب النارية.

وقالت انتصار محمد مدير المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى، إن سلاح الجو الليبي نفذ فجر أمس، سلسلة ضربات جوية دقيقة على مواقع الميليشيات المتمركزة بالقرب من خزانات القرضابية بالقرب من سرت. وأعلنت شعبة الإعلام الحربي قيام القوات الجوية بعمليات استطلاع ورصد فوق المنطقة الممتدة من سرت إلى الحدود التونسية غرب البلاد، ومن غريان جنوب طرابلس إلى قاعدة الجفرة جنوب ليبيا. وأكدت الشعبة أن الجيش الليبي يخوض اشتباكات عنيفة في جميع محاور العاصمة طرابلس. وأوضحت في بيان أن الميليشيات بدأت تتراجع في محور صلاح الدين جنوب طرابلس أمام تقدم الوحدات العسكرية.

ووجّه اللواء محمد أطحيش قائد منطقة الزاوية العسكرية التابعة للقيادة العامة نداء لميليشيات مصراتة التي غررت بها جماعة الإسلام السياسي بالعودة إلى منازلهم قبل فوات الأوان. وذكر، أنه «لا خيار لهم إلا العودة إلى حضن الوطن، وقطع الطريق على من يريدون إدخال مدينتهم في ويلات الحروب، ومن يريدون إقامة مستعمرة تركية على الأراضي الليبية». وأكد أطحيش أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتحرير المدينة من الميليشيات الإرهابية.

ونوهت مصادر عسكرية ميدانية بأن القيادة العامة للجيش أعطت أوامرها للقوات البرية، والجوية، والبحرية، وكل فرق القوات الخاصة، والتي تشارك ولأول مرة، بعد أن تم تدريبها وتجهيزها وتكليفها بمهام قتالية وأمنية بالعاصمة طرابلس ومدينة سرت ومناطق أخرى سيعلن عنها لاحقاً. (وكالات)