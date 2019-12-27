شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستعد لتجاوز 16 مليون سائح للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
واصلت دبي استقطاب الزوار الدوليين منذ بداية العام، لتستقبل فنادق المدينة نحو 15 مليون زائر دولي لليلة واحدة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بنمو 4.89% مقارنة مع 14.3 مليون زائر خلال الفترة المقابلة من عام 2018، وذلك وفقاً لبيانات دائرة التسويق التجاري والسياحي بدبي «دبي للسياحة».
وأشارت البيانات إلى أن دبي استطاعت أن تستقطب نحو 1.5 مليون زائر دولي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وذلك من 1.42 مليون زائر خلال أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وأظهرت البيانات أن متوسط الإشغال الفندقي خلال 11 شهراً بلغ 75%، فيما بلغ عدد الليالي الفندقية التي قضاها الزوار نحو 29.1 مليون ليلة فندقية، بنمو 6.5%، فيما تراجع متوسط سعر الغرفة إلى 405 دراهم، ليتراجع العائد إلى 303 دراهم أيضاً.
وارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 8% إلى 124409 غرف فندقية، بما يعادل 10 آلاف وحدة فندقية جديدة، مقارنة مع نوفمبر 2018، فيما ارتفع عدد المنشآت بنسبة 3% إلى 732 منشأة فندقية.
ودخلت المملكة المتحدة إلى نادي المليون زائر إلى دبي خلال 11 شهراً بنحو 1.08 مليون زائر وحافظت على مركزها الثالث في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، وحافظت الهند على المركز الأول ب 1.77 مليون زائر والسعودية على المركز الثاني بنحو 1.45 مليون زائر .
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