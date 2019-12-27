إندونيسيون يحيون ذكرى ضحايا «تسونامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت إندونيسيا، وعدد من البلدان الآسيوية، أمس الخميس، الذكرى الخامسة عشرة لضحايا أمواج المد العاتية «تسونامي» المدمر الذي وقع في العام 2004، مخلفاً 230 ألف ضحية، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ.

وتوجه آلاف الإندونيسيين نحو مقابر إقليم إتشيه، حيث دفن ما يقرب من 47 ألف ضحية، وأقام الأقرباء الصلاة، ونثروا وروداً فوق القبور.

وكانت بين الحاضرين الستينية نور حياتي التي فقدت ابنتها في الكارثة، وقالت: «إنني آتي إلى هنا سنوياً، لأنني أشتاق إليها كثيراً. كان عمرها 17 عاماً، وبدأت للتو دراستها الجامعية».

وتابعت: «مر 15 عاماً، ولكنني حتى الآن أرتعش في كل مرة أرى فيها المحيط، ولو عبر التلفاز، وأشعر أنّ موجة ضخمة آتية باتجاهنا».

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ويقول محمد إكرام الله الذي كان يبلغ 13 عاماً حين وقع «التسونامي» متسبباً بمقتل أسرته: «لا أزال أعاني الصدمة حتى الآن، لن أنسى أبداً ما حصل». وبالرغم من أنه لم يعثر على جثامين أسرته، فإنّه يأتي إلى المدفن ليصلي قرب مقبرة جماعية تضم العديد من الضحايا. ولا يزال يعثر على جثامين جديدة حتى الآن. وفي 2018، عثر على 40 جثماناً قرب موقع بناء مبنى سكني.

وفي تايلاند، حيث قُتل أكثر من 5300 شخص منهم سياح يزورون منتجعات في بحر أندامان، أحيا المسؤولون الذكرى ودعوا إلى زيادة الوعي والاستعدادات لمواجهة الكوارث.

وقال نيبون بونياماني، نائب وزير الداخلية: «الحكومة تريد رفع معايير السلامة. وزيادة الوعي في القطاعات بالتحضير، وحماية الناس من الكوارث». وأضاف، أن يوم 26 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبر اليوم الوطني لمنع الكوارث. قالت سواني ماليوان (28 عاماً)، التي فقدت والديها وخمسة أقارب آخرين عندما ضرب التسونامي إقليم فانج نجا: «ما زال الأمر يطاردني.. أتذكره طوال الوقت».

وأضافت: «أحياناً أحلم بأن موجة قادمة. مازلت أشعر بالخوف. أحياناً أريد أن أنتقل إلى مكان آخر، لكن هذا غير ممكن، فأنا ولدت هنا وأمي وأبي ماتا هنا».

ووقعت الكارثة التي عانت منها دول عدة حول العالم، في العام 2004، عندما هزّ زلزال عنيف بقوة 9.3 درجة قاع المحيط قبالة شواطئ سوماترا، ما أثار موجات «تسونامي» بلغ ارتفاعها نحو 30 متراً. وسجّل أكثر من 220 ألف ضحية في الدول المحيطة بالمحيط الهندي، بينها تايلاند وسريلانكا والهند. وشعر بالارتدادات سكان مناطق شرقي إفريقيا.(وكالات)