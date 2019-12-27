الفنادق تسجل إشغالات قياسية ليلة رأس السنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أفاد مديرون وعاملون في القطاع الفندقي والسياحي في أبوظبي، أن الفنادق سجلت نسب إشغال قياسية خلال فترة الأعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة، موضحين: إن الحركة السياحية نشطة أيضاً في ظل تحسن الطقس، وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويجية من قبل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي - وشركائها خلال هذه الفترة من العام.

يحتفل فندق «قصر الإمارات» بموسم الأعياد لهذا العام بفعاليات تعد الأجمل والأضخم على الإطلاق في الوقت الذي يفخر فيه بقدرته على المحافظة على زخم أعماله؛ حيث يختتم عام 2019 بتحقيق مستوى عالٍ من الإيرادات، ومُعدّلات الإشغال والأرباح.

وقالت آنا أولسون، مديرة المبيعات والتسويق في فندق «قصر الإمارات»: «إن هذا الأداء المُذهل يأتي نتيجة لتوافر الأسواق الدولية القوية؛ حيث اجتذب «قصر الإمارات» عدداً قياسياً من المسافرين القادمين من المملكة المتحدة وآسيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية».

وثمنت أولسون جهود دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركائها؛ الرامية إلى تنويع المُنتج في قطاع السياحة. وقالت: «لقد ساهمت فعاليات؛ مثل: «معرض أديبك» وسباق جائزة أبوظبي الكبرى، في نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني 2019، إضافة إلى تطوير مناطق الجذب العالمية؛ مثل: متحف «اللوفر» أبوظبي؛ و«قصر الحصن»؛ و«قصر الوطن»؛ و«الأولمبياد الخاص»؛ و«موسم أبوظبي لفنون الطهي»؛ والمتنزهات الترفيهية المختلفة في تعزيز معدلات الإشغال والإيرادات». وأضافت: نفخر جميعاً بأن العاصمة أبوظبي تطوّرت بشكل ملحوظ؛ لتصبح الوجهة الأولى لتجربة ترفيهية قوية ورائعة، وباتت تنافس في مكانتها أفضل الوجهات السياحية في العالم.

وتابعت: يحتفي قصر الإمارات بموسم الأعياد بفعاليات مميزة، ومعسكر الأطفال الشتوي، ومجموعة متنوّعة من تجارب تناول الطعام المثيرة للاحتفال بعيد الميلاد. إشغالات مرتفعة

وقال كمال فاخوري الرئيس التنفيذي لمجموعة «كريستال الفندقية»: «يقدم فندق «كريستال أبوظبي» عدداً من العروض بأسعار مغرية تتضمن الإقامة، ووجبات الإفطار إلى جانب عروض في مرافق ومطاعم الفندق؛ بمناسبة الأعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة».

وأضاف: «لقد سجلنا إشغالات قياسية بهذه المناسبة، ونتوقع أن نواصل تسجيل إشغالات مرتفعة طوال شهر يناير/‏‏‏كانون الثاني من العام المقبل؛ حيث تحتضن العاصمة أبوظبي عدداً من المعارض والفعاليات على غرار أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهذه الأنشطة سيكون لها تأثيرها الكبير في رفع إشغالات الفندق، وتحقيق إيرادات مرتفعة».

وثمن فاخوري الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ عبر تنظيم أنشطة متنوعة خلال هذه الفترة؛ حيث تتيح للسياح والزوار قضاء أوقات ممتعة وترفيهية.

عروض متنوعة

قال أسامة مصطفى مدير عام فندق «هوثورن أبوظبي»: لقد تمكنا من تسجيل إشغالات مكتملة العدد خلال موسم الأعياد وإجازة رأس السنة الميلادية؛ وذلك بفضل إقبال السياح والزوار الأجانب على إمارة أبوظبي؛ حيث تحولت العاصمة إلى وجهة سياحية عالمية؛ بفضل ما تضمه من منشآت ترفيهية وسياحية توفر مختلف عوامل الترفيه.

وأضاف مصطفى: لقد وفرنا عروضاً متنوعة على غرف الفندق التي تطل مباشرة على كورنيش أبوظبي إلى جانب تقديم وجبة الفطور، أو عرض على الغرف يشمل ثلاث وجبات، مع تقديم خصم على أسعار المرافق؛ مثل: مركز السبا، ومنح النزلاء موعد خروج متأخر حتى الساعة الرابعة عصراً.

ولفت إلى أن الفعاليات والحفلات التي سيجري تنظيمها في أبوظبي؛ بمناسبة السنة الجديدة ستجذب الكثير من السياح والمقيمين داخل الدولة؛ لقضاء إجازاتهم في العاصمة؛ حيث جرى طرح عروض متنوعة؛ من أجل استقطاب أكبر عدد منهم.

احتفالات

Advertisements

وأوضح إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق «رامادا داون تاون» أبوظبي، أن الفندق قد سجل إشغالات قياسية؛ بفضل العروض المتنوعة التي طرحها على الغرف والخدمات التي ستقدم للنزلاء، مشيراً إلى أن الفندق نجح في استقطاب أعداد من السياح والمقيمين في الدولة الراغبين بقضاء إجازاتهم في العاصمة.

وأشار إلى أن جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كبيرة وواضحة؛ عبر تنظيم واستضافة العديد من الاحتفالات والمناسبات خلال رأس السنة الميلادية الجديدة، الأمر الذي ساعد في جذب أعداد متزايدة من الزوار والسياح إلى أبوظبي، وقضاء ليلة رأس السنة بفنادق العاصمة.

«جميرا السعديات»

يطلق جميرا في منتجع جزيرة السعديات العنان للاحتفال بموسم الأعياد على شواطئه الساحرة مع تجربة الاحتفالات بجمالية الجزيرة التي لا مثيل لها مع العائلة والأصدقاء في آنٍ معاً؛ حيث لديه مجموعة متنوعة من أماكن تناول الطعام والخيارات الترفيهية المتعددة، ويقدم المنتجع الفاخر ما يحلم به الجميع، بدءاً من وجبات الغداء المتأخرة وبرامج ليلة رأس السنة التي تدخل الضيوف في العام الجديد بأسلوب أنيق.



الألعاب النارية في «جميرا أبراج الاتحاد»



ابتهاجاً بموسم الأعياد، يرحب فندق جميرا في أبراج الاتحاد بضيوفه؛ ليكونوا جزءاً من الاحتفالات الكبرى مع أحبائهم ضمن مجموعة واسعة من خيارات الطعام الفاخرة ومشاهدة حفل إضاءة الأشجار المتلألئة، والدخول للعام الجديد؛ من خلال حفلات رأس السنة التي يحييها بامتياز الفندق الأيقوني جميرا في أبراج الاتحاد.

وبحلول 31 ديسمبر/‏‏‏كانون الأول 2019، ستكون العاصمة مضيئة؛ فرحاً بقدوم عام 2020، في حين يوفر فندق جميرا في أبراج الاتحاد واجهات متعددة؛ للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وعروض الألعاب النارية؛ عبر نوافذه الممتدة من الأرض إلى السقف في أماكن مختلفة؛ بحيث ينعم الضيوف في ليلة رأس السنة بتجربة استثنائية تستحق ذكرها على الدوام.