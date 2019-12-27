بلدية أبوظبي توفر 195 موقعاً للشواء في الحدائق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

وفرت بلدية مدينة أبوظبي 195 موقعاً للشواء في الحدائق داخل وخارج جزيرة أبوظبي، سعياً منها لتوفير الترفيه والأجواء المثالية في حدائقها، مطالبة الجمهور بالمحافظة على بيئة الحدائق وجمالها من خلال الالتزام بالأماكن المخصصة للشواء، ورمي مخلفاتها في الحاويات المخصصة لها، مع انتشار رحلات الشواء، تزامناً مع الأجواء الشتوية التي تفتح شهية الخروج إلى الطبيعة، للصغار والكبار، وعدم التهاون في إضرام النيران في الأماكن المفتوحة غير المرخص بها، وإلا ترتب على ذلك دفع غرامة 1000 درهم.

وتشمل أماكن الشواء 12 موقعاً في حديقة العائلة (أ)، وموقعين في حديقة العائلة (ب)، و20 موقعاً في حديقة الدلافين، و10 في حديقة المنتزه 1، و10 في حديقة المنتزه 2، و10 في منتزه 4، و12 في منتزه 5، و8 في الحديقة الرسمية، و10 في الحديقة التراثية، و7 في حديقة النرجيل، و4 في حديقة بينونة. وتتضمن أماكن الشواء 10 مواقع في حديقة الشامخة 4، و10 في الشامخة 5، و10 في الشامخة 6، و10 في الشامخة 7، و12 في حديقة العدلة، و10 في حديقة الختم، و8 في حديقة بين الجسرين، و2 في الحديقة se02، و6 في الحديقة se03، و17 موقعاً في منتزه بوابة ياس، و16 في منتزه الوثبة.