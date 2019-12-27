«الشفرة الزرقاء».. تعاون البشر ينتصر على الشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تواصلت مساء أمس الأول في قصر الثقافة بالشارقة عروض الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الذي تنظمه جمعية المسرحيين وذلك بعرض «الشفرة الزرقاء» من تأليف حمد الظنحاني، وإخراج راشد عبد الله راشد، لمسرح دبا الفجيرة، وتمثيل كل من عبد الله مسعود وإبراهيم القحومي وأيمن الخديم وحمادي المحيل وأحمد عبد الله راشد وخالد الظنحاني وأسامة المراشدة وعبد الله الخديم.

تنطلق المسرحية من مشهد ثلاثة أطفال أخوة في بيتهم، وقد انشغل كل واحد منهم في شأنه الخاص، الأول وهو أكبرهم يعكف على عمل في حاسوبه، بينما ينهمك أخوه وأخته في ألعاب هاتفيهما، وحين ينتهي الأخ الأكبر من عمله، ويجد أنه قد حقق إنجازاً رائعاً، يفرح كثيراً، ويتجه إلى أخويه ليشاركاه فرحته، لكنه لا يجد لدى أي منهما تجاوباً، فيعود إلى جهازه، ويضغط على زر فيخرج من صندوق خشبي غير بعيد إنسان آلي، يسأله عن حاله، ويقول له إنه جاهز لتلقي الأوامر منه، ويندهش أخواه لذلك المشهد، ويدخلان في حوار مع الروبوت، ثم يلعب الأخ الأصغر معه، وفي أثناء لعبهما يخطئ الطفل في التعامل مع برنامج تشغيل الروبوت، فيتعطل، ولا يعرف الأخ الأكبر كيف يحل تلك المشكلة، فيقرر أن يأخذه إلى مقر الروبوتات العام ليكتشف أنه أصيب بفيروسات خطيرة يمكن أن تتحكم فيه وتجعله أداة شر مدمرة، وأنه إن لم يتم التغلب على تلك المشكلة فقد تنتقل عدوى الفيروسات إلى كل الروبوتات لتصبح أدوات شر قادرة على تدمير العالم، ولا يمكن القضاء على تلك الفيروسات إلا بالحصول على «الشفرة الزرقاء»، وتلك لا يعرف مكانها إلا كبير الفيروسات، وتضع الروبوتات خطة للحصول عليها بمساعدة الأطفال الثلاثة، وعندما يدخلون عالم الفيروسات، تكتشفهم، فتهاجمهم، وتعطل عمل الروبوتات، لكنها لا تستطيع إيقاف الأطفال الذين ظلوا يتحركون ويبحثون خفية حتى وصلوا إلى تلك الشفرة، وأخذوها، واستطاعوا أن يعيدوا تشغيل جميع الروبوتات، ويطلقوها لتقضي على جميع الفيروسات، وبذلك نجح الأطفال في إيقاف ذلك الشر المدمر.

جاءت المسرحية سلسة جذابة، واستطاع المخرج أن يأخذ معه المتفرجين عبر مشاهد العرض حتى النهاية، من دون أن يشعروا بالملل، وساعده على ذلك إحكام البنية الدرامية للعرض، واستخدام عناصر السينوغرافيا بذكاء، حيث لعبت الإضاءة دوراً كبيراً في التعبير عن جميع الأجواء: النهار، الليل، البيت، عالم الروبوتات، وعالم الفيروسات.