شيخ الأزهر: مستعدون للتعاون مع الإمارات لدعم إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الأزهر الشريف بكل مؤسساته تربطه بالإمارات العربية المتحدة علاقة متميزة، حيث أثمر التعاون المشترك مع المؤسسات الإماراتية عن الكثير من النجاحات، خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الأزهر يتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

قال شيخ الأزهر خلال استقباله، أمس، حمد بن سالم العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع مؤسسة زايد لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في إفريقيا، على غرار مركز زايد لتعليم اللغة العربية بجامعة الأزهر، الذي أثبت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وتوفير المنح الدراسية للطلاب الأفارقة لغير القادرين، وتدريب الأئمة الأفارقة في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ. وأعرب مدير عام مؤسسة زايد الخيرية، عن تَطَلُّع المؤسسة لمزيد من التعاون مع الأزهر الشريف، والاستفادة من خبراته في مجال العمل الإنساني والخيري.