شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: ظاهرة نـادرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على «تويتر» أمس فيديو ينقل مشهد الكسوف الحلقي للشمس، وعلق سموه قائلاً: «الكسوف الحلقي، حلقة النار».

وقال سموه: إن الكسوف الحلقي للشمس ظاهرة طبيعية نادرة، إذ إن آخر كسوف حدث قبل 172 عاماً، ومن المتوقع أن يحدث مرة أخرى بعد 83 عاماً.

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