فيديوهات للعروض الترويجية الخادعة تثير المستهلكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان

أثار مقطعا فيديو لأحد العروض الترويجية الخادعة استهجان عدد من المستهلكين الذين أكدوا أن التلاعب بأسعار العروض لن يمر من دون عقاب، مطالبين الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بالمخالفين.

قال عدد من المستهلكين ل«الخليج» إن ارتكاب منافذ كبرى لأخطاء في تسعير منتجات العروض يعد أمراً لا يُغتفر، وسيؤدي إلى عزوف المستهلكين عن التسوق من هذه الأماكن، حيث يترتب عليهم الإبلاغ عن هذه التجاوزات، تجنباً لوقوع مستهلكين آخرين في شرك التلاعب بالأسعار.

وتضمن المقطعان مقارنة بين سعر عبوة لأحد أصناف التمر البالغة 11 درهماً، وعبوتين لنفس المنتج بسعر 25 درهماً تشملها العروض، وكذلك سعر عبوة جبن تباع ب 20.95 درهم، وسعر عبوتين من الصنف ذاته ب 48.25 درهم.

السعر قبل التخفيض

وأكد مصطفى شرابي أهمية التحقق من سعر المنتج قبل التخفيض وبعده، من أجل عدم تعرضه للغش، حيث إن غلبية المستهلكين يعتقدون أن منافذ البيع الكبرى لن تحدث فيها أخطاء في تسعير المنتجات، إلا أنها أكثر عرضة لذلك في ظل زيادة عدد المنتجات على الأرفف، مقارنة مع محال البيع المتوسطة، ومحدودية الأيدي العاملة، التي قد ترتكب أخطاء بوضع الأسعار.

وقال إن هذه العوامل لا تغفر لمنفذ البيع ارتكابه للأخطاء، حيث إنه معرضة لفقد ثقة المستهلكين الذين لا يكتفون بالعزوف عن الشراء منه؛ بل يتداولون فيما بينهم الأحداث، مما يؤدي إلى عزوف الآخرين عن الشراء، في حين أوضح فراس العارضة، أن المستهلك تجب عليه الرقابة على الأسعار ومقارنتها مع المنافذ الأخرى، للتأكد من عدم تعرضه للخداع، إلا أنه في حالة وجود أي تعارض بين السعر المدون على المنتج وبين سعره عند جهاز الدفع (الكاشير)، فإنه ينبغي إبلاغ إدارة المنفذ والجهات الرقابية، تجنباً لتعرض آخرين لمثل هذا التلاعب.

وأشار إلى أن غلبية الفروق السعرية تحدث في المنتجات الأساسية التي يزيد الطلب عليها في العروض الترويجية، خاصة أن بعض العائلات تنتظر الإعلان عن أي عرض، من أجل تسوق مشترياتها بكميات كبيرة، اعتقاداً منها أنها وفرت مبلغاً من المال.

المستهلك المراقب

في المقابل، شدد مسؤولو بعض الجمعيات التعاونية على أهمية المستهلك المراقب، وأهمية الإبلاغ عن أي تعارض بين السعر المدون على المنتج والمعلن عنه في الحملات الترويجية، حيث أكد سامي محمد شعبان، مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية، أن المستهلك له الحق التام في الاعتراض على سعر المنتج لو كان يتناسب مع المعلن عنه بالعروض، حيث إنه لا يمكن تبرير الخطأ في تسعير السلع، سواء كان من جهة المورِّد أو الجهة البائعة، إلا أن ذلك قابل للحدوث، على الرغم من أن البائع قد يفقد مصداقيته لدى المستهلك.

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في حالة حدوث خطأ

وأوضح أن الجمعية تتبع سياسة في هذا الشأن، تتمثل في أنه في حالة حدوث خطأ من دون قصد، فإن المستهلك له الحق في الحصول على المنتج حسب السعر المعلن عنه، على أن تتحمل الجمعية فارق السعر، حيث يترتب على منافذ البيع والتعاونيات كافة تطبيق هذه السياسة، من أجل حماية المستهلك والحفاظ على الأيدي الشرائية لديها.

ودعا المستهلكين إلى القيام بدور المراقب على الأسعار في العروض الترويجية بالتحديد، وعدم التهاون في أية مخالفات يتم رصدها؛ كون الأمر يصب في الصالح العام، ويحقق أمناً في السوق، مشيراً إلى أنه مع زيادة عدد منافذ البيع والعروض، فإن للمستهلك حرية الاختيار والتسوق بما يتناسب مع دخله وثقته بها.

وقال إن المستهلك له الحق في التعبير عن رأيه، من خلال صندوق الاقتراحات والشكاوى الموجود في جميع فروع الجمعية، كما له الحق في التحدث مع مدير الفرع، وإن لم يحصل على رد يرضيه، فإن له الحق في التحدث مباشرة مع المدير العام، حيث على الجمعية تقبل ملاحظة المستهلك حتى لو كانت سلبية، حرصاً على تعزيز العلاقة بين الجمعية ومتسوقيها.

ناجم عن خطأ بشري

من جانبه، أوضح وليد المغربي مدير المشتريات والعمليات في جمعية الإمارات التعاونية بدبي، أن معظم حالات الفروق السعرية تكون ناجمة عن خطأ بشري وغير مقصودة، حيث إن منافذ البيع لن تغامر بسمعتها أمام عملائها، كما أن بعض المنافذ لا تزال تستخدم أنظمة تسعير غير متطورة، وبالتالي فإن حدوث الخطأ وارد جداً.

وفي حالة حدوث مثل هذا الخطأ في الجمعية، أكد أنه يتم إرجاع فرق السعر للمستهلك في أسرع وقت، ويجري تعديل السعر على المنتج أو الأرفف، منعاً لالتباس الأمر على مستهلكين آخرين.

وشدد على دور المستهلكين في التنبه لمثل هذه الأخطاء التي قد تسهم في فقدان ثقتهم في مكان البيع، في ظل كثرة المتنافسين في السوق، والذين يتسابقون إلى طرح العروض الترويجية على مدار العام، مشيراً إلى أن غلبية المستهلكين يُجرون مقارنة بين أسعار العروض في عدد من المنافذ والتعاونيات، وخلال ذلك يتم اكتشاف أخطاء في تسعير بعض المنتجات.

جولات تفتيشية

وقال إن كافة الجهات الرقابية تقوم بجولات تفتيشية دورية مفاجئة على السوق، للتحقق من العروض وعدم مخالفتها لأنظمة التسعير؛ الأمر الذي يؤكد وجود تعاون مشترك بين الأطراف الرقابية والمستهلكين على حد سواء، من أجل تقديم حملات ترويجية ذات مصداقية تخلو من الغش، وهو أمر يصب في صالح المجتمع.