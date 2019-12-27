شكرا لقرائتكم خبر عن «ترام» تورنتو التاريخي يخرج من الخدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحلول نهاية العام، تسحب تورنتو، أكبر مدن كندا، القطارات الكهربائية المعروفة ب«الترام» التي تعتبر من أشهر معالم المدينة، ويعتبرها الكثيرون جزءاً من تاريخ تورنتو لتستبدلها بقطارات أكبر وأكثر تطوراً.
وتتألف شبكة الترام من 11 خطاً في وسط المدينة تنقل حوالى 70 مليون شخص كل عام.
ووفقاً لهيئة النقل في تورنتو، ستفكك معظم القطارات الكهربائية القديمة وسيعاد تدويرها. وسيتم الاحتفاظ ببعضها لإضافتها إلى أسطول المدينة التاريخي المؤلف من طرز يعود بعضها إلى عامي 1923 و1951. وسيتم عرض البعض الآخر في متاحف متخصصة، مثل متحف إلينوي للسكك الحديدية قرب شيكاغو.
كانت هذه تفاصيل خبر «ترام» تورنتو التاريخي يخرج من الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.