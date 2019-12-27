«ترام» تورنتو التاريخي يخرج من الخدمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحلول نهاية العام، تسحب تورنتو، أكبر مدن كندا، القطارات الكهربائية المعروفة ب«الترام» التي تعتبر من أشهر معالم المدينة، ويعتبرها الكثيرون جزءاً من تاريخ تورنتو لتستبدلها بقطارات أكبر وأكثر تطوراً.

وتتألف شبكة الترام من 11 خطاً في وسط المدينة تنقل حوالى 70 مليون شخص كل عام.

ووفقاً لهيئة النقل في تورنتو، ستفكك معظم القطارات الكهربائية القديمة وسيعاد تدويرها. وسيتم الاحتفاظ ببعضها لإضافتها إلى أسطول المدينة التاريخي المؤلف من طرز يعود بعضها إلى عامي 1923 و1951. وسيتم عرض البعض الآخر في متاحف متخصصة، مثل متحف إلينوي للسكك الحديدية قرب شيكاغو.