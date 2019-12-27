الزيودي يفتتح موقع أنظمة الري في وادي شيص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: محمد صبري

افتتح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أمس، موقع «الفلج» في وادي شيص، بإمارة الشارقة بعد ترميمه، بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة وشركة كوكا كولا.

وتأتي أعمال ترميم الموقع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز والحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية لوادي شيص، من خلال ترميم نظام الري التقليدي «الفلج»، الذي يهدف إلى دعم إدارة التنوع البيولوجي للموقع والحفاظ على الأساليب الزراعية.

وخلال الافتتاح، قال الزيودي: «يمثل الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها أحد أولويات دولة الإمارات، وبالأخص الموارد المائية التي حظيت بمسيرة من الاهتمام المتواصل بدأها أجدادنا عبر اعتماد حلول مبتكرة لتحقيق المستدام، في مقدمتها نظام ري الأفلاج».

وأضاف: «يحظى ترميم نظام ري الأفلاج في وادي شيص بأهمية حيوية نظراً لقيمة ورمزيته الثقافية والتاريخية للمجتمع الإماراتي، ولكونه محطة هامة لتعريف الأجيال الحالية والمقبلة بتراث الدولة.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «فخورون بتضافر الجهود مع شركة كوكاكولا وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة لتطوير نظام الري التقليدي، الفلج، حيث لا تزال المياه هي أثمن مواردنا، وتقع على عاتقنا مسؤولية العمل مع الحكومة والشركات والمجتمع للحفاظ على مواردنا من المياه العذبة للأجيال المقبلة».

يشار إلى أن منطقة وادي شيص تسعى إلى الحصول على اعتماد اتفاقية «رامسار»، ودعمها كموقع محمي جديد، أو موقع تراثي، في المستقبل القريب.