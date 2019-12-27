مناقشة المسؤولية عن إساءة استخدام وسائل التواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج

نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، جلسة حوارية حول «المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، قدمها اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة؛ للوقاية من الوقوع في بعض الجرائم التي تحدث من بعض أفراد المجتمع بدون قصد.

وقدم القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، عرضاً شاملاً؛ للتعريف بالجريمة الإلكترونية، ومراحل الابتزاز الإلكتروني؛ والآثار المترتبة على أفراد المجتمع، وكذلك القواعد العامة؛ لحماية الأطفال والمراهقين من التعرض للابتزاز الإلكتروني.

وقال جاسم المازمي رئيس المجلس: استهدفت الجلسة أولياء الأمور في المقام الأول، وبقية شرائح المجتمع؛ لتوعيتهم بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وكيفية تفاديها، وحماية أطفالنا منها. وتسعى مجالس أولياء الأمور دوماً إلى تفعيل دورها الإرشادي والتوعوي؛ من خلال عمل مثل هذه الورش والجلسات المفيدة؛ لتثقيف وتوعية أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، والحد من آثار الظواهر والسلوكات السلبية.

حضر الجلسة حنان الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، وجاسم المازمي عضو المجلس الاستشاري، ورئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في الشارقة، والعقيد سامي خميس النقبي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، ومحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والضباط.