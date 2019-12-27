شكرا لقرائتكم خبر عن دردشة في علميّة اللامعقول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

ما العمل الرصين إزاء وقوف الإمبراطورية، من دون قيد أو شرط، في كفة «إسرائيل»؟ موقفها واضح: نحن معها، ولتذهب المنظمات الأممية والقانون الدولي والأعراف والقيم والأخلاق والضمير، إلى قعر الجحيم. الجنرال ديجول كان ظريفاً، حين زار واشنطن، في عهد ليندون جونسون الذي كان «يتقلّب على جمر النار» الفيتنامية، ولا «تهدأ الجراح وتنام.. في يوم، في شهر، في سنة». قال لصاحب البيت الأبيض: «لو كانت تحت قبّعتي أرنب، لألقيت بها بعيداً».

أتى بالقبعة من باب «خاطب الناس بما يفهمون»، فلا يكون الكويبوي كويبوياً إلاّ إذا تقبّع، وإلاّ صار كما قال شاعرنا القديم: «هو الحادي وليس له بعيرُ».

الإنجليز أبرع تدبيراً من الأمريكان، أطلقوا وعد بلفور، و«دبّسوا» القضيّة في رأس واشنطن، وهكذا صارت كل مشكلات العرب ومصائبهم، وعراقيل تنميتهم، وثرواتهم المنهوبة وبلدانهم المدمّرة، وخيبات حاضرهم وغموض مجاهيل مستقبلهم، كلها وغيرها محسوبة في سوء البخت، منسوبة إلى نحوس الطوالع.

المغفلون في قراءة التاريخ وحدهم، يتوهّمون أن البضائع المغشوشة يمكن تصريفها في ساحات فلسفة التاريخ. مجهر فلسفة التاريخ لا تفلت من رقابة عدسته لا الذرّة ولا ما دونها، لا الإلكترون ولا الفوتون، فكيف يريد الغش والاحتيال إخفاء قضيّة بحجم الجبل؟ ليس ثمة سذاجة في البحوث التاريخية والتحليلات السياسية والفكرية التي تُسفر عنها، أشدّ حماقة من استبعاد زوايا النظر التي تلوح لا معقولة. الزوايا اللامعقولة تكون أحياناً هي صميم المنطلق العلمي. أليس الفيلسوف باشلار، عالم الرياضيات والفيزياء، يقول: «أن تمارس الفيزياء يعني أن تشتغل ضدّ عقلك»، فظاهر الواقع أمامنا يرينا نقيض حقيقة القوانين الفيزيائية.المقصود: قد يأتي مؤرخون ومنقبون عمّا وراء الوقائع والحوادث، فيجدون تسلية ومتعة من قبيل الخيال التاريخي، تتصور أو «تتوهم» علاقة جدليّة، بين وعد بلفور وبعض أحداث الحرب العالمية الثانية. أليس قرار التقسيم نتيجة من نتائج جنون الرايخ الثالث؟ لماذا جاء قرار التقسيم غرباليّ الثقوب، ما جعل خريطة فلسطين 48 مساحتها أضعاف أضعاف «نتفه» القصاصة الجغرافية اليوم؟ كيف صارت العدالة الدولية، وقيم الحضارة الغربية، تقضي بالتصفية الكاملة؟ بعبارة أخرى: يا عرب انسوا خرافات اسمها القانون الدولي، الأقوياء هم الذين يحددون مصير من لا قوة لهم.

لزوم ما يلزم: النتيجة المنسيّة: فيزياء الحق هي أنه قد يلوح للحمقى لا متناهي الصغر، لكنه حين ينصهر يكون الانفجار العظيم.