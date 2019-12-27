«نيابة وشرطة» دبي تدشنان «سماع القائمين بالضبط عن بعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دشن المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أمس الخميس، مبادرة «سماع القائمين بالضبط عن بعد» عن طريق غرفة «التقاضي عن بعد»، كنتيجة للجهود المثمرة بين نيابة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ إذ شهد التدشين أول عملية أخذ إفادة أفراد الضبط مع النيابة العامة على مستوى الدولة، بحضور النائب العام المساعد يوسف حسن المطوع، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والمحامي العام الأول وليد الفقاعي رئيس نيابة المخدرات، والمحامي العام خالد الزرعوني، والعميد عيد محمد حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.وتم تجهيز الغرفة بمنظومة متكاملة لأطراف الدعوى القضائية، وذلك لتسريع عملية التقاضي في مختلف القضايا دون الحاجة لحضور القائمين على الضبط أو الشهود إلى النيابة أو المحكمة لسماع أقوالهم، وهي الأولى بين الجهتين على مستوى الدولة، وسيتم تدشين غرف مشابهة في بقية الإدارات العامة خلال المراحل المقبلة.

وأعرب الجانبان عن سعادتهما بتدشين الغرفة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.