شكرا لقرائتكم خبر عن عـروض التسـوق تنطلـق فـي دبـي.. وإقـبال كبيـر مـن اليـوم الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت مراكز التسوق أمس إقبالاً كبيراً مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق، والتي يشارك فيها 1000 علامة تجارية وما يقرب من 4000 متجر، تقدم عروضاً ترويجية وخصومات تصل إلى 75%، حيث تجذب الخصومات العديد من الزوار والمقيمين، للفوز بصفقات العروض التي تقدمها مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.

وتحتفل مجموعة مراكز التسوق في دبي، بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالذكرى ال25 لمهرجان دبي للتسوق من خلال حملة دورها واربح التي تستمر حتى 31 يناير. حيث تمنح المجموعة للعملاء فرصة الفوز مع كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة، سيحصل 5 عملاء محظوظين على فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200,000 درهم خلال السحوبات الأسبوعية التي تقام خلال التواريخ 4، 11، 18، 25 يناير و 1 فبراير في القرية العالمية.

خلال النسخة ال25 من مهرجان دبي للتسوق، سيتم اختيار 50 فائز للمشاركة في تجربة دولاب الحظ، لفرصة الفوز بمجموعة من الجوائز النقدية تتراوح بين 5,000 درهم إلى 20,000 درهم.

وبمناسبة انطلاق الدورة ال25 من مهرجان دبي للتسوق، تقدم «مِراس» تجارب لزوارها ترافقها أضواء الألعاب النارية، وعروض شخصيات «ترولز» المرحة والقصص، وأضواء الليزر التي تبرز التراث الإماراتي العريق، كما تتيح لهم فرصة للفوز بجوائز كبيرة خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر و1 فبراير 2020.

تقدم «مراس» 25 بطاقة هدايا بقيمة 1000 درهم لكل منها، عند إنفاق 100 درهم في أي من متاجر التجزئة أو المطاعم أو مواقع الترفيه في وجهات «سيتي ووك»، و«لا مير»، و«ذا بييتش»، و«السيف»، و«بوكس بارك»، و«بلوواترز» و«ذا أوتلت فيليدج». وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين يومياً على المنصة في «السيف»، وعلى الهواء مباشرة عبر برنامج مهرجان دبي للتسوق على تلفزيون دبي. وفي اليومين الأخيرين من مهرجان دبي للتسوق ستتضاعف أعداد الفائزين ببطاقات هدايا مِراس إلى 50، وتصل القيمة الإجمالية للبطاقات المقدمة بهذه المناسبة إلى مليون درهم.

وتسطع أضواء الألعاب النارية في سماء «لا مير» و«ذا بييتش» و«السيف» و«بلوواترز» خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتتضمن الفعاليات ظهور شخصيات «ترولز» من «دريم ووركس» خلال جولتها في وجهات مِراس لزيارة «سيتي ووك» و«لا مير» و«ذا بييتش» و«السيف» و«ذا أوتلت فيليدج»، في أول ظهور جماهيري لها في منطقة الشرق الأوسط. وستتاح أمام الصغار للتفاعل مع «بوبي» وأصدقائها خلال جولتهم المرحة عبر مقابلات مخصصة للتعارف، وتقديم العروض الموسيقية المباشرة والاستعراضات الشائقة.

كما يمكن للصغار المشاركة في البحث عن الكنوز، والاستماع إلى قصص الحكواتي التقليدية عن تاريخ الجزيرة العربية في «السيف»، ولقاء شخصية «سبونج بوب سكوير بانتس» المحبوبة من «نكليديون» في «لا مير» و«سيتي ووك»، أثناء مشاركتها مع الأصدقاء في عروض مسرحية مرحة للصغار.

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ويمكنكم زيارة مهرجان «بوكس بارك» الحافل بالألعاب الدوارة «كاروسيل»، وأنشطة تلوين الأقنعة، وصناعة القوارير الملونة، وغيرها من الفعاليات المخصصة في المهرجان لإدخال الفرح والبهجة على قلوب الزائرين الصغار.

وتعرض البوابات الافتراضية المخصصة في الوجهة تاريخ دولة الإمارات من غواصي اللؤلؤ وراقصي العيالة وغيرهم، إضافة إلى رحلة التحول التي شهدتها دبي، بدءاً من قرية متواضعة للغوص والصيد، إلى وجهة عالمية عصرية في القرن الحادي والعشرين.

وتستضيف «سيتي ووك» أقوى العروض الضوئية والبصرية في «السوق المستقبلية»، مثل الفرقة المضيئة و«ذا جريت بيرز». كما تعرض «سيتي ووك» مستقبل دولة الإمارات من خلال مناطق الواقع الافتراضي المخصصة في الوجهة، حيث يمكن الدخول إلى منصات صناديق الرمال الافتراضية، والمشاركة في بناء مستقبل دبي بعد 100 عام، أو الاستمتاع بالألعاب الكلاسيكية مثل «أنجري بيردز» أو «فروت نينجا».

وهناك نزهة مسائية في «ذا بييتش» للاستمتاع بمشاهدة عرض «فلاي بورد» المثيرة، حيث يخرج العارضون من الماء بأزيائهم المتوهجة.

«جمبو» تطلق «السماء تمطر ذهباً»

دبي: ”الخليج 365”

كشفت «جمبو للإلكترونيات»، عن مجموعة من العروض الترويجية وشراكتها مع عدد من العلامات التجارية لتوفير تخفيضات كبيرة وجوائز لاسترداد قيمة المشتريات، وذلك خلال فعاليات الدورة 25 من مهرجان دبي للتسوق.

وفي دورة العام الجاري من المهرجان، تطرح «جمبو» العرض الترويجي «السماء تمطر ذهباً في جمبو»، والذي تمنح من خلاله مسكوكة ذهبية بوزن 10 جرامات لفائز محظوظ يومياً على مدى 38 يوماً. كما تمنح «جمبو» كذلك خمسة فائزين جوائز عبارة عن 250 جراماً من الذهب لكل منهم أسبوعياً على مدى خمسة أسابيع. أما الجائزة الكبرى فهي كيلوجرام من الذهب يحصل عليها فائز واحد في ختام فعاليات المهرجان. وفضلاً عن ذلك، تقدم «جمبو» هدايا القيمة المضافة والتي تتيح للعملاء توفير أموالهم عبر التخفيضات المباشرة على الأسعار.

وقال بانكاج كومار، رئيس التجزئة أومني شانيل في جمبو للإلكترونيات: «جمبو للإلكترونيات أحد الرعاة المؤسسين، والشريك الاستراتيجي لمهرجان دبي للتسوق منذ إطلاقه، ونفخر بارتباطنا بهذا الحدث البارز، ومواصلة شراكتنا مع أكبر مهرجان للتسوق في المنطقة على مدى 25 عاماً».