شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق المملكة، اليوم الجمعة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتتمثل الحالة الجوية في استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما توقَّعت هيئة الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعديه ممطرة على تلك المناطق، بمشيئة الله.
كما توقعت هيئة الأرصاد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على (مناطق جازان، عسير والباحة)، كما يُتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
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