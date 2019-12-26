شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن من ذوي القدرات الخاصة يروي موقفاً صادماً: راجعوا كلامكم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، موقفا تعرض له داخل أحد المحلات لبيع العصائر، حينما بادر الحضور لخدمته.

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وقال المواطن: “أحد الأشخاص قال كل هذه الزحمة من أجل رجل معاق”، فما كان منه إلا أن توجه إليه باستفسار قائلا: “هل خانك التعبير حتى لا أسيء فيك الظن”، فما منه إلا أن رد قائلا: “لا انا أتكلم مع أمثالك ولا أتكلم مع معاقين”.

وقال صاحب القدرات الخاصة إن الموقف أثر في نفسيته ولم يأخذ العصير، مطالبا الجميع بالاهتمام بكلامهم لأن بعض الكلام قد يكون جارحا ويؤثر ب بالسلب على النفس.