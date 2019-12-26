8 مليارات دولار قيمة مساعدات الامارات في العام 2018









اسماء السيد - ابوظبي: أعلنت دولة الإمارات أنّ قيمة مساعداتها الخارجية تجاوزت 28,5 مليار درهم، أي نحو 8 مليارات دولار، في العام الماضي 2018 في 42 بلدا حول العالم.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الخارجية الخميس يوضح حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وهو تقرير سنوي تصدره في إطار "التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة"، بحسب بيان رسمي.

ويعكس التقرير "نجاح دولة الإمارات وللعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها بما نسبته 0,7 في المئة من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وفقا للبيان.

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وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إن الإمارات "أخذت على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات".

يذكر أن الامارات واصلت في عام 2018 صرف أكثر من 50 في المئة من إجمالي المساعدات والبالغة 28,26 مليار درهم لدعم م"بادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر"، بحسب بيان الوزارة.

وتشمل برامج المساعدات الخارجية، الرعاية الصحية الطارئة، وتوفير وسائل النقل، والمساعدات في دعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمساعدات الطبية، والمعونات الغذائية، فضلا عن جوانب أخرى.