دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تدعم سلسلة MI 10 قريباً بمعالج Snapdragon 865 وشاحن بقدرة 66W ظهر على التقنية بلا حدود.

تخطط العملاق الصيني شاومي لإطلاق جيل جديد من هواتف 5G خلال الفترة القادمة، ويأتي من بينها سلسلة هواتف MI 10 التي تنطلق قريباً بمعالج Snapdragon 865 مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

قدمت شركة شاومي هذا العام عدد 4 إصدارات من هواتف 5G التي شملت هاتف Mi MIX Alpha، ولقد أشارت شاومي في تصريحات مؤخراً إلى خططها لإطلاق عدد 10 هواتف بتقنية 5G خلال العام المقبل، وتشير التسريبات الجديدة إلى أن سلسلة هواتف MI 10 ستكون من بين إصدارات شاومي بتقنية 5G.

إعتمدت شركة شاومي بعض النماذج لهواتف 5G في 3C خلال شهر نوفمبر، والتي تحمل أرقام M2001J1E وM2001J1C، حيث ظهرت هذه الهواتف في قاعدة بيانات 3C بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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كما ظهرت نماذج أخرى برقم M2001J2E وM2001J2C بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، وتشير التوقعات إلى أن هذه النماذج تعود لسلسلة هواتف Mi 10 القادمة من الشركة.

من جانب أخر أكدت تفاصيل أخرى نشرت عبر مدونة في الصين، على أن شاومي تستعد للإعلان عن هواتف تضم معالج Snapdragon 865 5G قريباً، والتي تتضمن سلسلة هواتف Mi 10، كما تنطلق كلاً من هواتف وBlackShark 3، وNubia Red Magic، وأيضاً سلسلة هواتف OnePlus 8 وZTE Axon 10s Pro 5G إلى جانب إصدارات أخرى تأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 865 5G العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تدعم سلسلة MI 10 قريباً بمعالج Snapdragon 865 وشاحن بقدرة 66W ظهر على التقنية بلا حدود.