شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا لدى لبنان : يجب عدم التركيز على الخلافات بين الأحزاب اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسيبكين، اليوم الخميس، أن الحكومة اللبنانية الجديدة يتوجب عليها حل بعض المسائل العملية وتحسين عمل جهاز الدولة، ولأجل التوصل إلى تفاعل فعال للقوى السياسية في البلد من الضروري عدم التركيز على الاختلافات بين الأحزاب.

وقال السفير ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ "من الضروري أن تركز الحكومة الجديدة على حل المسائل العملية مثل تحسين عمل جهاز الدولة، القضاء على مخططات الفساد، توفير أموال الدولة ودعم الصناعة ، وفي الوقت نفسه على النطاق الواسع، يجب إيجاد في الساحة السياسية قاسم مشترك للمواقف للتغلب على الأزمة ، وما لا يجب فعله هو التركيز على الاختلافات الموجودة بين الأحزاب".

وأشار إلى تصريح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي قال أن لبنان بحاجة لحكومة إنقاذ لتؤمن مخرجاً من الأزمة المالية الاقتصادية.

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وكلف الرئيس ميشيل عون ، في 19 ديسمبر الجاري، حسان دياب ، وهو وزير سابق للتربية والتعليم العالي ، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد غالبية نواب البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قدّم استقالته في 29 أكتوبر الماضي، بعد نحو اسبوعين من إندلاع احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، في كلمة ألقاها عقب تكليفه، عزمه العمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت تشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.