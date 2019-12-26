"النفط الليبية" تعلن سقوط قذيفة قرب ميناء الزاوية النفطي

وليد عبد الله/ الخليج 365

- المؤسسة جددت دعوتها إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن المنشآت التابعة لها

- ذكرت أن عمليات شحن النفط الخام بالميناء لا تزال مستمرة بصورة اعتيادية ولم تتأثر نتيجة القصف

- لم تحدد الجهة المسؤولة عن القصف

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الخميس، سقوط قذيفة قرب ميناء الزاوية النفطي (غرب)، جراء الاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية ومسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وجددت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها "فيسبوك"، دعوتها إلى الوقف الفوري للاشتباكات، والابتعاد عن المنشآت التابعة لها.

وأوضحت أن الدعوات تأتي بعد سقوط قذيفة قرب ميناء الزاوية (50 كلم غرب طرابلس) النفطي، وهو أحد المنشآت التابعة للمؤسسة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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وأدانت المؤسسة، بشدة "هذا العمل المشين"، مؤكدة أن عمليات شحن النفط الخام بالميناء لا تزال مستمرة بصورة اعتيادية ولم تتأثر نتيجة القصف، دون تحديد الجهة المسؤولة عنه.

كما أشارت إلى أن استمرار الاشتباكات في المنطقة، قد يجبر المؤسسة على اتخاذ جميع الإجراءات من أجل حماية عامليها.

وناشدت المؤسسة جميع الأطراف ضبط النفس، والابتعاد عن المنشآت النفطية، وعدم المساس بمقدرات الشعب الليبي، تفاديا للأضرار الجسيمة التي قد تنتج عن تلك المواجهات.

و"الزاوية"، ضمن عدة مدن أعلنت حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على العاصمة طرابلس، منذ أشهر محاولًا السيطرة عليها.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.