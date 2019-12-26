المغرب: نمد يدنا إلى الجزائر في إطار حسن الجوار

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعلن المغرب أن سياسته تجاه الجزائر "هادئة ومتأنية"، وأن الرباط تمد يدها لجارتها "في إطار سياسة حسن الجوار، وما هو مشترك من تاريخ بين البلدين".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة الحسن عبيابة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، ردا على سؤال لصحفي حول "موقف الرباط من التصريحات المسيئة التي أدلى بها الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون".

وسبق لتبون أن قال في خطاب تنصيبه، إن "مسألة الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ويجب أن تبقى بعيدة عن تعكير صفو العلاقات مع الأشقاء في المنطقة المغاربية".

واعتبر عبيابة، وهو وزير الثقافة والشباب والرياضة أيضا، أن الموقف "يجب التأني فيه بشكل كبير".

وشدد على أن بلاده لها الحق في "اتخاذ السلوك والموقف الذي تشاء، ولكن لحد الآن ليس هناك موقف رسمي بهذا الشأن".

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وتابع عبيابة: "في المكان المناسب يمكن أن تصرح المملكة بموقفها، وفي مثل هذه المواقف لا نتسرع في إصدارها".

يذكر أن العاهل المغربي محمد السادس، هنأ تبون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر، ودعاه إلى "فتح صفحة جديدة" في علاقات البلدين "على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء"، وتمنى له كامل التوفيق في مهامه.

جدير بالذكر أن الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 1994، وسط خلافات سياسية بين البلدين، أبرزها ملف إقليم الصحراء.

وبدأ النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات آلاف اللاجئين من الإقليم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.