مسؤول حوثي: سفينة إماراتية تحتجز الصيادين اليمنيين

شكري حسين/ الخليج 365

قال مسؤول حوثي باليمن، الخميس، إن سفينة إماراتية تُستخدم "سجنا عائما" في البحر الأحمر، لاحتجاز الصيادين اليمنيين.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، عن محمد الزبيري، "وزير" الثروة السمكية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا.

وأوضح الزبيري، أن "سفينة إماراتية تستخدم كسجن عائم في البحر الأحمر لاحتجاز الصيادين اليمنيين".

وأضاف: "شكّلنا لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والثروة السمكية وخفر السواحل، لمتابعة ملف احتجاز الصيادين".

وأشار إلى أنهم قدموا "أكثر من شكوى للمنظمات الدولية".

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وبحسب المصدر ذاته، أدان الزبيري، "الأعمال التعسفية بحق الصيادين اليمنيين".

ودعا المجتمع الدولي، إلى وضع حد لـ"القرصنة الإماراتية" في البحر الأحمر، واختطاف الصيادين وقوارب الصيد.

ولفت إلى أن "قوات خفر السواحل أبلغت الوزارة عن وجود سفينة بلون أسود تحمل اسم (أبوظبي)، معدة لاحتجاز السفن واعتقال من عليها".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية حول اتهامات الوزير الحوثي.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.