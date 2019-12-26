مقتل 6 مدنيين في كمين لـ"داعش" شمالي العراق

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

قتل 6 مدنيين عراقيين، في كمين لمسلحي تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين، نعمان الجبوري، للأناضول إن "مسلحين من داعش نصبوا حاجزا أمنيا وهميا قرب ناحية العلم، على الطريق الرابط بين مدينة تكريت (عاصمة صلاح الدين) ومحافظة كركوك".

وأضاف أن المسلحين "استوقفوا ثلاث عجلات لمدنيين، وأعدموا 6 كانوا على متنها رميا بالرصاص، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

Advertisements

والأربعاء، أقدم عناصر من "داعش" الإرهابي، على قتل 3 مدنيين في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد ساعات من اختطافهم، وفقا لمصدر أمني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.