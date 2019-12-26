العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365
قتل 6 مدنيين عراقيين، في كمين لمسلحي تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، وفق مصدر أمني.
وقال الملازم في شرطة صلاح الدين، نعمان الجبوري، للأناضول إن "مسلحين من داعش نصبوا حاجزا أمنيا وهميا قرب ناحية العلم، على الطريق الرابط بين مدينة تكريت (عاصمة صلاح الدين) ومحافظة كركوك".
وأضاف أن المسلحين "استوقفوا ثلاث عجلات لمدنيين، وأعدموا 6 كانوا على متنها رميا بالرصاص، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
والأربعاء، أقدم عناصر من "داعش" الإرهابي، على قتل 3 مدنيين في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد ساعات من اختطافهم، وفقا لمصدر أمني.
وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 مدنيين في كمين لـ"داعش" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.