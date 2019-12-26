العراق.. قائد جديد يتسلم مهام قوات مكافحة الإرهاب

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الفريق الركن كريم عبود التميمي، تسلم الخميس مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب خلفا للفريق عبد الوهاب الساعدي.

وتعتبر قوات مكافحة الإرهاب، قوات نخبة في الجيش العراقي، حيث دربتها وسلحتها القوات الأمريكية، وكانت بمثابة رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم "داعش" على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "الفريق الركن كريم عبود التميمي تسلم مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب، بحضور رئيس الجهاز الفريق أول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني".

ووفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بشكل مفاجئ، بإزاحة الساعدي من منصبه ونقله إلى وزارة الدفاع.

Advertisements

وآنذاك، قال الساعدي، في تصريحات إعلامية، إن عبد المهدي أبلغه هاتفيا بالقرار، دون توضيح الأسباب، واصفا القرار بأنه "إهانة وعقاب".

ويُعتقد أن قرار استبعاد الساعدي كان أحد الأسباب المباشرة لاندلاع احتجاجات غير مسبوقة لا تزال متواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

ورفع المحتجون مرارا صور الساعدي خلال الاحتجاجات، كما تم تداول اسمه بين المتظاهرين كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

ولم تصدر الحكومة توضيحا رسميا لاستبعاد الساعدي من منصبه، غير أن مراقبين يعتقدون أن أحزاب وفصائل شيعية مقربة من إيران تقف وراء القرار، جراء علاقاته الطيبة مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في المنطقة.

وكان الساعدي على رأس قوات مكافحة الإرهاب خلال الحرب ضد "داعش" وأصيب أربع مرات خلال المعارك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.