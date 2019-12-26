نتنياهو وبوتين يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

معتز بالله محمد/ الخليج 365

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطرقا خلاله إلى موضوعات عدة بينها الوضع في سوريا.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر"، رصدتها الخليج 365.

وكتب نتنياهو، "تحدثت اليوم (الخميس) هاتفيا مع بوتين، عن إيران والوضع في سوريا".

وبين حين وآخر، تنفذ إسرائيل هجمات ضد أهداف تقول إنها تابعة لإيران في سوريا.

وتخشى إسرائيل مما تصفه بتمركز إيران وقوات عسكرية موالية لها قرب هضبة الجولان السورية المحتلة.

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كما تتهم إيران بتهريب أسلحة إلى العراق، ومنها إلى داخل سوريا وإلى "حزب الله" في لبنان.

والأربعاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، إن تل أبيب لا يمكنها السماح لإيران بالتمركز عسكريا في العراق.

وتابع نتنياهو، في تغريدته، "دعوتُ بوتين مجددا إلى إطلاق سراح نعما يسسخار. وهنأني بمناسبة عيد الحانوكا (الأنوار)، وهنأته بمناسبة النوفي جود (الاسم الروسي للسنة الجديدة)".

ويسسخار، مواطنة إسرائيلية قضت محكمة روسية مؤخرا بسجنها 7 سنوات ونصف سنة، بتهمة حيازة مخدرات.

والخميس الماضي، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن قرار الإفراج عن يسسخار، مرتبط حاليا فقط بالرئيس بوتين، بعد رفض المحكمة في موسكو طلب الاستئناف على الحكم، ما يعني أن الطريق القضائي بات مغلقا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.