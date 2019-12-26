بوتين: الوضع في ليبيا يجب أن يحل سلميا

مصطفى كامل/ الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الوضع في ليبيا يجب أن يحل سلميا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بحثا خلاله الوضع في ليبيا، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في بيان للكرملين: "تم مناقشة الوضع في ليبيا، وركز الجانبان على ضرورة التسوية السلمية للأزمة، وفي هذا الصدد تم الإعراب عن تأييد جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية الليبية بوساطة الأمم المتحدة".

وقال بوتين، إنه "من الصعب في ليبيا الآن تحديد من على صواب ومن يقع عليه اللوم. الشيء الأكثر صحة هو إيجاد حل لوقف الأعمال القتالية"، حسب البيان.

وأشار إلى أن روسيا على اتصال مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وكذلك مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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وأضاف الرئيس الروسي، "بالطبع، نحن نعرف الوضع، ونعلم أن الدول المختلفة تحتفظ بعلاقات مع كلا الطرفين المتنازعين، ومستوى هذه العلاقات مختلف. نحن، الجانب الروسي، على اتصال مع حكومة السيد السراج، ونحن على اتصال مع المشير حفتر".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن مليشيات حفتر، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

جدير بالذكر أن مؤتمر برلين، لم يحدد تاريخ انعقاده بدقة، وإن تحدثت تقارير إعلامية أنه سيعقد في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب خلافات بين الدول العشرة المدعوة (الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات).

ووجهت عدة انتقادات للمشرفين على المؤتمر لإقصائهم الأطراف الليبية المتنازعة، وبعض الدول الفاعلة في الملف الليبي على غرار الجزائر وتونس وقطر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.