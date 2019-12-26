تعرف على التعديلات الجديدة على ضريبتي الدخل والقيمة المضافة التي أقرها مجلس الوزراء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاه والدخل عن تفاصيل تعديلات نظام ضريبتي الدخل والقيمة المضافة والتي أقرها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي .

ولم تتطرق التعديلات إلى أي تغيير في نسب الضريبة وإنما نصت على تعديلات تخص نظام المنازعات والتقاضي .

وشملت التعديلات قواعد عمل لجان الفصل في النزاعات الضريبية والمخالفات ، إذ ستتولى دوائر الفصل والإستئناف في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل النظر في الإعتراضات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من هيئة الزكاه في شأن الربوط الزكوية وفقاً لقواعد عمل لجان المخالفات .

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وأكدت التعديلات الجديدة أن قرارات تلك الدوائر نهائية وغير قابلة للإعتراض عليها أمام أي جهه قضائية أخرى ، وفقاً للعربية نت .

ومن المقرر بدأ سريان قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية بالتعديلات الجديدة على جميع اعتراضات المكلفين بشأن الربوط الضريبية المقدمة من هيئة الزكاه والدخل ولم يتم التوصل لتسوية بشأنها .

كما تطرقت التعديلات إلى الأحكام النهائية الصادرة بعد نفاذ المرسوم الملكي بتاريخ 2/11 / 1438 هـ ، وإمكانية التقدم بإستئناف عليها ، لكنها لم تتطرق إلى تغيير في نسب الضريبة .