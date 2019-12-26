مداهمة أوكار تديرها عمالة مخالفة لتعديل تواريخ الأغذية بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
داهمت عدة جهات حكومية، اليوم الخميس، شقق سكنية حوّلتها عمالة وافدة لأوكار لتعديل تواريخ منتجات غذائية فاسدة، في منطقة الرياض.
ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم، عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو، وثق من خلالها مداهمة الشقق السكنية وضبط عمالة وافدة مخالفة تعمل على تعديل تواريخ المنتجات الفاسدة، وتغيير هويتها ثم بيعها من جديد.
وأكد العبدالكريم أن مثل هذه الممارسات تضر بصحة المستهلكين بسبب عمليات التستر التي تخالف الأنظمة.
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