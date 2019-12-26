شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تحذر من تشغيل الأطفال «الأحداث» في 3 مهن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، اليوم الخميس، تعريف القضاء العمالي للحدث، وهو الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم ويبلغ الثامنة عشرة.

وشدد البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه: “‏لا يجوز تشغيل الأحداث في المهن التي يُحتمل أن تعرض صحتهم، أو سلامتهم، أو أخلاقهم للخطر”.