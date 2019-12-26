3 خطوات تمكنك من الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً عبر «أبشر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت منصة أبشر خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيا، سواء المخالفات التي تم رصدها من قبل رجال المرور أو عن طريق نظام “ساهر” على الطرق.
وتمكن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، من الاعتراض على المخالفات المرصودة آليًا بنظام ساهر وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين على السواء.
ويمكن الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال عدة خطوات كالتالي “خدماتي، المرور، الاعتراض على المخالفات المرورية”.
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