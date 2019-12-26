شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتحسين خدمات الرصد الجوي و”الهيدرولوجي” في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للأرصاد، وذلك بهدف تحسين خدمات الرصد الجوي والهيدرولوجي في المملكة.

ومن أهداف الاتفاقية “تحقيق التكامل في مجال الرصد الجوي والهيدرولوجي، ودعم خطط التعامل السريع لمواجهة حالات الطوارئ، فضلاً عن المشاركة في إيجاد حلول عاجلة للمشكلات البيئية.

وتستهدف الاتفاقية أيضا تحسين الخدمات الأرصادية المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الشبكة الوطنية للرصد في المملكة، إضافةً إلى تطوير القدرات وتبادل الخبرات في مجال الرصد.