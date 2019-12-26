شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم.. مواطن يعثر على «وزغة» داخل عبوة شاي لماركة معروفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن وجود “وزغة” داخل أحد أكياس الشاي التابعة لماركة شهيرة والتي تباع في المملكة. ووثق المقطع وجود الوزغة والتي تعرف باسم الـ”برص” في بعض البلدان، داخل عبوة الشاي، فيما أكد المواطن أن عبوة الشاي لماركة شهيرة وتباع في المملكة.

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