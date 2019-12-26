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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتاحة الوضع الداكن في واتس آب لبعض المستخدمين فقط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أصبحت ميزة الوضع الداكن في تطبيق واتس آب جاهزة للإصدار لنظام تشغيل "أندرويد"، لكن لبعض المستخدمين، في انتظار ظهورها بشكل رسمي في نظام "آي أو إس"، حسب موقع تتبع ميزات واتس آب "WABetaInfo"، في ظل صمت رسمي من الشركة المطورة للتطبيق.
وصممت ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة باستبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل عند الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف البطارية، وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الخميس.
وذكر الموقع أن التحديثات المتوقعة للتطبيق تشمل وضع استهلاك البيانات المنخفض، وإدخال دعم لردود الفعل اللمسية لأجهزة "آي أو إس".
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