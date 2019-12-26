أبرزها استخدام الفول.. 8 حيل لحرق دهون البطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطعمة عديدة يجب تناولها بأستمرار لفقدان الوزن في المعدة بشكل أسرع ، إلى جانب النشاط البدني وبعض التغييرات في نمط الحياة. إليك أبرز تلك الاطعمة يقدمها موقع برايت سايد



1. الفول

فعال جدا لفقدان الوزن ، لأنها مصدر غني بالبروتين والألياف. إن تناول فنجان ونصف يوم سيشعرك بالإشباع والكامل.

2. القرنبيط

فعال لحرق الدهون فهو يحتوي على المغذيات النباتية التي تزيد من التمثيل الغذائي والمناعة وتقليل الالتهابات والسموم.

3. الحساء

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مرق الدجاج ، أو مع الخضار ، أو الفطر. فهو يساعد على تقليل السعرات الحرارية في الجسم. استمتع بها قبل تناول الوجبة الرئيسية.

4. زيت جوز الهند يحتوي هذا النوع من الزيت على خصائص مقاومة الدهون في البطن والتي تعد مفيدة للكوليسترول والهضم.

5. السمك الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين ، مما يزيد من التمثيل الغذائي لديك. بمعنى آخر ، تحرق الدهون بشكل أسرع وتزيد وزنك .

6. الشاي الأخضر

مضاد قوي للأكسدة وغني بالمعادن مثل المغنيسيوم والمنغنيز الذي يساعد على الهضم.

7. الكيوي

جنبا إلى جنب مع غيرها من الفواكه الحمضية فهو غني بالألياف وغني بفيتامين د الذى يخارب السمنة في البطن.

8. دقيق الشوفان

غني بالألياف فهن يحتوي أيضًا على الكربوهيدرات الكاملة الحبوب التي توقف آلام الجوع .