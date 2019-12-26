دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تستعد لعرض منصة WebOS Auto الخاصة بالسيارات في فعاليات CES 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت LG Electronics إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها القادم الذي يعقد خلال فعاليات CES 2020، والذي تستعرض من خلاله منصة السيارات WebOS Auto.

تتوسع شركة LG خلال الفترة القادمة في نظام المعلومات الخاص بالسيارات من خلال منصة WebOS Auto، التي تركز على نظام معلومات Linux، والتي من المقرر أن تعمل على دعم أجهزة hub المتصلة بالسيارات، كما تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات.

تستعد LG لإستعراض منصة السيارات WebOS Auto في CES 2020، من خلال عرض للسيارات المتصلة بنظام المعلومات الجديد، مع مقاعد صنعت عبر Adient والتي تأتي بتصميم يدعم الإتصال بإشارات الإنترنت، مع ميزة البث الحي للفيديو.

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وتأتي منصة WebOS Auto من LG بالتعاون مع كبرى الشركات ومنها كوالكوم، ومايكروسوفت، وMS وأيضاً Luxoft، حيث تخطط هذه الشركات لإطلاق معارض لتطبيقات WebOS خلال فعاليات CES 2020، كما تستعرض كوالكوم منصة Qualcomm Snapdragon Automotive التي تدعم الإتصال بتقنية 5G.

المصدر

هذا الموضوع LG تستعد لعرض منصة WebOS Auto الخاصة بالسيارات في فعاليات CES 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.