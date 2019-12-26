دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف P40 Pro يتميز بإعدادات penta في الكاميرة وتصميم دون نتوء في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن هاتفي P40 و P40 Pro خلال شهر مارس من عام 2020، واليوم تكشف تسريبات جديدة عن مزيد من التفاصيل حول هاتف P40 Pro.

أشارت تسريبات نشرت اليوم إلى أن هواوي ستدعم هاتف P40 Pro بإعدادات penta في الكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف دون النتوء العلوي في الشاشة.

ظهرت خلال الفترة الماضية أول الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح التصميم المتوقع لهاتف P40 Pro، حيث تتميز الكاميرة الخلفية بتصميم مستطيل الشكل يضم إعدادات الكاميرة.

ولقد أوضحت الصور التي نشرت مؤخراً تفاصيل أكثر حول إعدادات الكاميرة في هاتف P40 Pro، حيث يضم الهاتف إعدادات خماسية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل بعدسات periscope telephoto لدعم تكبير رقمي حتى 10 مرات، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر macro، وأخر 3D ToF.

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ومن المقرر أن يتوفر هاتف P40 Pro باللون الأزرق، كما تأتي أربع مستشعرات في الكاميرة بشكل رأسي، بينما يأتي المستشعر الخامس إلى اليمين.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف P40 Pro يتميز بحجم شاشة 6.5 إلى 6.7 إنش، وقد كشفت تسريبات مصورة للوحات الشاشة عن تصميم بإطارات نحيفة جداً، كما لا تضم الشاشة نتوء علوي، إلا أن التسريبات لم توضح تصميم الكاميرة الأمامية حتى الآن، وما إذا كانت هواوي ستتبنى تصميم الكاميرة المنبثقة أو تصميم ثقب الشاشة في هواتف P40.

المصدر

هذا الموضوع هاتف P40 Pro يتميز بإعدادات penta في الكاميرة وتصميم دون نتوء في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.