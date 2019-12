دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady اكسسوارات يجب الحصول عليها بعد شراء درون فانتوم 4

قبل شرائك لطائرة درون فانتوم 4 من دي جي آي ربما ستفكر بجميع الأشياء الجميلة التي ستقوم بها عند اقتنائك لها، لكن هل تذكرت شراء الملحقات الضرورية؟ هل بطارية واحد كافية؟ ماذا عن الدعائم الإضافية ؟ في هذا الموضوع سنعرض لكم كل شيء يمكنكم شرائه من أجل درون فانتوم 4 ونتحدث عن حاجتك لها وحتى لما قد لا تحتاجها . © القيادي اكسسوارات يجب الحصول عليها بعد شراء درون فانتوم 4

* بعد شراء طائرة درون فانتوم 4 يجب شراء جهاز لوحي

إن كنت تخطط لشراء طائرة درون فانتوم 4 فعلاً فمن الواضح أنك بحاجة إلى

جهاز ذكي حتى تتمكن من التحكم ومشاهدة اللقطات بشكل جيد، تطبيق DJI

متاح لمعظم أجهزة أندرويد و IOS، لكن هذا لا يعني أنه سيعمل بشكل جيد عليهما،

ما يتناقله المستخدمون أن آيباد Mini 4 سيعطيك أفضل تجربة ممكنة أثناء الطيران.

أيباد Mini 3 أيضاً يعمل بشكل جيد، لكن إن كنت تخطط لشراء جهاز لوحي أياً كان

فلا داعي لشراء جهاز بطيء، آيباد air سيعمل بشكل جيد لكنه يجعل جهاز التحكم أثقل

وليس هناك غطاء شمس متاح يمكنك استخدام البيانات الخلوية على الآيباد لتحميل الخرائط،

يمكنك ربط الايباد على الهاتف أو تحميل الخرائط قبل مغادرة المنزل.

زمن الطيران يصبح أفضل وأفضل مع كل سنة بالنسبة للطائرات بدون طيار،

لكن 28 دقيقة لا يزال وقت غير كافي ان كنت تخطط للقيام بأي مشروع فيديو حقيقي،

أيضاً لا تستطيع الوصول إلى منفذ طاقة لإعادة شحن البطارية عندما تكون في الخارج،

لذلك نحن ننصح بالحصول على أكثر من بطارية .

كلما زاد عدد البطاريات لديك زاد الوقت الذي تحتاجه حتى تشحن، اذا ما فرضنا

ان لدينا خمس بطاريات لكل طائرة فانتوم 4 فإن وجود شاحن واحد يعني أنك ستحتاج

تقريباً 5 ساعات لإعادة شحنها جميعاً، معلومات مهمة: عندما تحصل على شاحن بطارية

جديد أنت بحاجة ايضاً إلى شراء كابل الطاقة الذي يصل إلى المنفذ بشكل منفصل .

إن كنت ترغب بشراء بطارية واحدة إضافية فقط فالشاحن الإضافي غير مهم،

نحن ننصح بوجود شاحن واحد لكل بطاريتين، بهذه الطريقة إن كان لديك 6 بطاريات

يمكنك استخدام 3 شواحن وسيستغرق شحنهم ساعتين فقط، الشواحن المعيارية ستكون

كافية لتعطيك الانطلاقة، لكن DJI أيضاً صنعت شاحن سيارة يمكن وصله إلى أي منفذ

كهرباء 12v DC في السيارة وهو امر جيد عندما تكون في رحلة على الطريق.

بالرغم من أنَّ درون فانتوم 4 الآن لديها متجنب عقبات لكن هذا لا يعني أن الأعطال

مستحيلة، سوف تتجنب العقبات التي تكون أمامها لكن إن كنت تحاول التصوير أثناء الرجوع

واصطدمت بشي ما، لذلك فإن الدعائم الإضافية هي أمر جيد، لحسن الحظ عند شراء طائرة

درون فانتوم 4 فهي تأتي مع عدّة إضافية في الصندوق، لذالا داعي للقلق لكن إن كنت

تخطط للذهاب في رحلة فمن الجيد وجود مجموعتين اضافيتين على الأقل.

معظم الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية تعطي انعكاس شديد عندما تكون في الشمس،

الأخبار الجيدة هي أن DJI لديها غطاء شمس مصمم خصيصاً من آجل آيباد ميني

وآيفون 6s بلس، ربما يعمل أيضاً مع الأجهزة اللوحية الأخرى المشابهة بالحجم.

كما كان الأمر في فانتوم 3، فإن فانتوم 4 هي طائرة بدون طيار تحتاج الى مساحة،

إن كنت تخطط أن تسافر على متن طائرة أو أثناء المشي أو ركوب الدراجة أو أي

مغامرة أخرى، فإن الحقيبة التي تأتي معها سوف تنكسر على الفور، إن كنت بحاجة

إلى حقيبة ظهر من أجل فانتوم 3 يوجد هناك العديد من الخيارات. * شاهدوا أيضاً | كواليس تصوير دعاية للخطوط الجوية النرويجية

ان كنت تريد حقيبة الظهر التي تقدمها DJI فهي خيار جميل جداً لانها تتمتع بجيوب

متعددة في الخارج والداخل لحمل بعض الاكسسوارات مثل فلاترND والمفاتيح

واقراص التخزين الصلبة الخارجية …الخ، واحدة من أفضل الميزات لحقيبة الظهر

هي مساحة الحاسب المحمول والتي ستستوعب جهاز ماك بوك برو قياس 15 انش * فلاترND

إن كنت جديد على مجال الفيديو والتصوير الفوتوغرافي ربما تتساءل ما هي فلاترND،

فلاترND تقلل من كمية الضوء الداخل إلى العدسة وهذا ينتج سرعة غالق أبطئ،

وهذا يعطي لقطات مع تمويه حركة أكثر ويساعد أيضاً في تقليل الاهتزازات الصغيرة

التي ربما تظهر في الفيديو .

يوجد ثلاث درجات مختلفة من فلاترND يمكن الحصول عليها، ND4 هي الأكثر

سطوعاً و ND16 هي الأكثر عتمة وتعطي المزيد من ضبابية الحركة، في معظم الحالات

يمكنك استخدام ND16 لكن عندما تبدأ الشمس بالشروق لا تنسى التحويل إلى الفلتر

الأصلي الذي يأتي مع فانتوم 4 وإلا جميع لقطاتك ستبدو معتمة ومشوشة.

عند شراء طائرة درون فانتوم 4 فستحصل على كرت ذاكرة 16GB وهذا يجب

أن يكون كافي من أجل طيرانك الأول، لكن بطاقة 16GB ستعطيك حوالي 40 دقيقة

فقط من تسجيل الفيديو.

بكلمات أخرى إن كنت تخطط للحصول على بطاريات إضافية فانت بحاجة أيضاً

الى مساحة تخزين إضافية الا ان كنت تريد أن تقوم بنقل الفيديوهات إلى حاسبك

بعد كل عملية طيران.

آخر شيء ربما ترغب بشرائه بعد شراء طائرة درون هو وحدة إخراج HDMI

وهي تتيح لك اخراج تغذية فيديو مباشرة من فانتوم 4 إلى أي مستقبل يتوافق مع HDMI،

يمكنك استخدام نظارات FPV، قم بوصلها إلى جهاز تلفزيون أو حتى بث الفيديو إلى جهاز

تسجيل من أجل عمل البث المباشر، وهذا ليس شيء يمكن للجميع القيام به.

هل هنالك امور اخرى يجب شرائها؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال.

