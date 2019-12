دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن عدسة كانون UHD-DIGISUPER 51 المخصصة للبث التلفزيوني

قامت شركة كانون بالإعلان عن إطلاق عدسة UHD-DIGISUPER 51 SP51x15.5B وهي اول عدسة زوم مخصصة للبث التلفزيوني بدقة 8K بالإضافة الى عدسة اخرى تقريب اخرى هي Canon 7×10.7 KAS S ايضاً لتصوير الفيديو بجودة 8K. © القيادي الاعلان عن عدسة كانون UHD-DIGISUPER 51 المخصصة للبث التلفزيوني

© alqiyady الاعلان عن عدسة كانون UHD-DIGISUPER 51 المخصصة للبث التلفزيوني

تتوافق عدسات التقريب الجديدة مع كاميرات البث التلفزيوني بدقة 8K المجهزة بمستشعرات

قياس 1.25 بوصة، بينما لا تزال هذه الدقة في مرحلة التجارب المبكرة للألعاب الرياضية

فإن البث بدقة 8K سيتطلب الانتقال من مجسات 2 / 3 انش إلى مستشعرات 1.25 انش

في كاميرات البث القادرة على البث في 8K. * عدسة كانون UHD-DIGISUPER 51 SP51x15.5B

توفر عدسة UHD-DIGISUPER 51 أداءً بصريًا عالي الجودة لكاميرات البث 8K

من منتصف العدسة وحتى الحواف، تم تصميم العدسة بأعلى معدل تقريب في العالم والذي

يبلغ 51x ، فضلاً عن كونها أطول مجموعة بؤرية في العالم والتي تبدأ من زاوية 15.5 ملم

حتى 790 ملم.

© alqiyady الاعلان عن عدسة كانون UHD-DIGISUPER 51 المخصصة للبث التلفزيوني

تشتمل العدسة أيضًا على Extender مدمج بقدرة مضاعفة 1.5x مما يزيد من

الحد الأقصى للطول البؤري إلى 1185 مم، توفر هذه العدسة للمستخدمين نفس إمكانية

التشغيل مثل عدسات التقريب التقليدية مما يسمح لهم بالتبديل إلى تصوير وإنتاج الفيديو

دون تغيير نمط التصوير. * عدسة كانون 7 × 10.7 KAS S 8K

أعلنت كانون عن عدسة 7 × 10.7 KAS S 8K والتي تتميز بتكبير 7× الذي يغطي نطاق

بؤري يتراوح بين 10.7 ملم و 75 ملم، مما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من احتياجات

Advertisements

البث التلفزيوني وصناعة الافلام الوثائقية.

© alqiyady الاعلان عن عدسة كانون UHD-DIGISUPER 51 المخصصة للبث التلفزيوني

تتمتع هذه العدسة بدقة وتضاد متوافقين مع كاميرات البث بدقة 8K في حين انها

تتمتع أيضًا بنفس قابلية التشغيل مثل عدسات التقريب بدقة 2K و 4K ايضاً،

تم تجهيز عدسة 7 × 10.7 KAS S بميزات أساسية مصممة لتزويد مشغلي الكاميرا

بتجربة سهلة الاستخدام بما في ذلك القدرة على التقل والحركة اثناء التصوير.

© alqiyady الاعلان عن عدسة كانون UHD-DIGISUPER 51 المخصصة للبث التلفزيوني * مستشعرات 1.25 بوصة للبث التلفزيوني بدقة 8K

يتمتع مستشعر الصورة الجديد قياس 1.25 انش على قطر 18.5 مم مقارنةً مع مستشعر

2/3 انش وهو أصغر بـ 11.0 مم وأكبر بـ 28.2 مم من مستشعرات Super 35 ملم.

ستكون عدسة كانون 7 × 10.7 KAS S متاحة للطلب في شهريناير من عام 2020،

اما عدسة UHD-DIGISUPER 51 ستكون متاحة للطلب في شهر مايو عام 2020. * اقرأ ايضاً | كانون تطلق اصدارين جديدين من عدسات البث بجودة 4K

لم يتم الاعلان عن الاسعار بعد، لكن مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة سوق هذه العدسات

وتخصصها فنتوقع ان يكون السعر من خمسة أرقام لكل عدسة، أفضل طريقة لمعرفة

ذلك هو التوجه إلى الموقع الالكتروني للشركة.

The post الاعلان عن عدسة كانون UHD-DIGISUPER 51 المخصصة للبث التلفزيوني appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي