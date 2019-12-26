دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تعلن رسمياً عن سماعتها اللاسلكية OPPO Enco بسعر 99 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Oppo عن سماعتها اللاسلكية Enco Free خلال فعاليات مؤتمر Reno3 اليوم، حيث تنطلق السماعة اللاسلكية بمحرك 13.4مم، مع bass ديناميكي، ودعم تقنية البلوتوث 5.0، كما تدعم معايير IPX4 لمقاومة التعرق، وتنطلق بسعر 99 دولار تقريباً.

تأتي سماعة Oppo اللاسلكية الجديدة Enco Free كأول سماعة لاسلكية تستخدم مكبرات صوتية ultra dynamic، مع تصميم مغناطيسي مزدوج لأعلى جودة في تقنية الصوتيات، كما تعد أول سماعة تتميز بتصميم مركب مكون من الألومنيوم، المغنيسيوم، وأيضاً التيتانيوم.

تقدم Oppo سماعتها اللاسلكية Enco Free بميزة خفض تأخر الإستجابة حتى 120 مللي ثانية، كما تضم السماعة اللاسلكية اثنان من الميكروفونات مع تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم جودة أعلى في المكالمات الصوتية ونقاء أفضل للصوتيات، كما تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على خفض الضوضاء في المكالمات الصوتية.

وتدعم سماعة Enco Free اللاسلكية التحكم غن طريق اللمس لضبط مستوى الصوتيات، والتحكم في تشغيل الموسيقى، كما تقدم Oppo ثلاثة إختيارات في نهايات السماعة اللاسلكية والتي تأتي بأحجام مختلفة للتوافق بكفاءة مع أذن المستخدم.

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أيضاً تضم السماعة اللاسلكية مستشعر يدعم إدراك إزالة السماعة من الأذن لتتوقف عن العمل تلقائياً، كما تتصل السماعة تلقائياً بالهاتف عند فتح الحافظة.

وتأتي سماعة Enco Free اللاسلكية بعمر شحن يصل إلى 25 ساعة مع الحافظة، أو 5 ساعات للسماعة فقط، كما تدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة OPPO Enco Free اللاسلكية بألوان الأسود، الأبيض، إلى جانب اللون الوردي، بسعر 99.8 دولار، على أن تتوفر في السوق الصيني في 31 من ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تعلن رسمياً عن سماعتها اللاسلكية OPPO Enco بسعر 99 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.