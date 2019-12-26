شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانى يقتحم بنك حاملا فأس ويصرخ: أريد أموالى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر ما قالوا إنه مواطن لبنانى غاضب من عدم صرف مستحقاته المالية، حيث يمكن سماعه فى المقطع وهو يصيح "أريد أموالي"، وقالت مواقع لبنانية إن الحادث وقع بأحد البنوك بالفعل، حيث يظهر الرجل المحاط بمجموعة من الأشخاص وهو يلوح بالفأس ويطالب بتوفير أمواله الخاصة، فى الوقت الذى تتخذ فيه المصارف اللبنانية إجراءات مشددة على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية.

وكان وزير المالية اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال، على حسن خليل، اتهم البنوك اللبنانية بـ "حجز" رواتب الموظفين، وعدم دفعها كاملة ما أجج الغضب الشعبى فى بلد يشهد أزمة اقتصادية، وفرضت البنوك اللبنانية سقفا للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا، فيما فرضت بعض البنوك قيودا أشد، ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة منذ أكتوبر الماضي، أدت إلى استقالة الحكومة بعد أسبوعين من اندلاعها.

ودفع الاقتصاد المتعثر العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت العديد من الشركات الأخرى عن الموظفين وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.