شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "نيوم" السعودية تعلن يناير 2020 موعد التقديم على وظائف تخصص الضيافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "نيوم" أن التقديم على برنامجها للابتعاث الداخلى المنتهى بالتوظيف الذى تم إطلاقه أول أمس, بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليرى دو لوزان (EHL) فى سويسرا، أفضل وأعرق جامعة فى العالم فى تخصص الضيافة، سوف يفتح أبوابه للدفعة الأولى من المتقدمين فى الأول من شهر يناير 2020، و بينت الشركة أن التقديم سيكون عبر موقع إلكترونى خاص ، مشيرةً إلى أن التسجيل فى البرنامج سيستمر حتى يوم 18 من يناير، وستعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية فى شركة "نيوم" محمد بن عطالله التويجرى أن البرنامج سيوفر منحاً دراسية لـ250 طالباً وطالبة من منطقتى تبوك ونيوم فى تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة على مدى السنوات الثلاثة القادمة، مضيفاً أن البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلى من كلا الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالوريوس على أن تكون إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج فى المشروع.

وقال التويجرى : نحاول جاهدين أن نلحق أكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين نعتبرهم شركاءنا الأوائل فى بناء أرض المستقبل فى "نيوم"، بالبرنامج, حيث لم يتبقَّ سوى أسابيعَ قليلة على بدء الدراسة، وسوف تفتح أبواب القبول لهم مجدداً فى الفصول الدراسية اللاحقة, وأن العمل فى البرنامج مستمر ولن يتوقف عند الدفعة الأولى.